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基隆檢方搜索安樂區公所等8處 鎖定高架快速道路空間開放停車疑涉不法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調今天搜索安樂區公所等地，調查是否有人涉及違法。

基隆地檢署今天上午指揮調查局新北市調查處，搜索安樂區公所及停車空間所在地的中崙里辦公處等共8處地點，查扣相關行政作業資料，並將相關人士帶問偵訊，釐清區公所處理這處由公路局出借，提供地方使用的空間，是否有人涉嫌違法。

據了解，這處空間開放當地中崙和新崙里民停車，但衍生占用和髒亂問題，過程中一度有向使用者收費，被質疑不合法規後停收。當地民眾說，里長很用心維護停車環境和秩序，很訝異竟被懷疑不法。

萬瑞快速道路大武崙端高架橋下空間如何管理，地方上一直未取得共識。立委林沛祥服務處與市議員鄭愷玲，今天也排定到現場會勘，研議規畫成停車場及如何管理。林沛祥和鄭愷玲今天上午邀相關單位前往會勘，研商如何規畫及管理停車場。

台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調今天搜索安樂區公所等地，調查是否有人涉及違法。圖／讀者提供
台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調今天搜索安樂區公所等地，調查是否有人涉及違法。圖／讀者提供
台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調今天搜索安樂區公所等地，調查是否有人涉及違法。圖／讀者提供
台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調今天搜索安樂區公所等地，調查是否有人涉及違法。圖／讀者提供
台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調今天搜索安樂區公所等地，調查是否有人涉及違法。圖／讀者提供
台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調今天搜索安樂區公所等地，調查是否有人涉及違法。圖／讀者提供

林沛祥 停車場

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