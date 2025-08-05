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警政署人事異動名單出爐 調整桃園5警官職務
應警察勤、業務需要，警政署及各警察機關職務等階最高列警正一階之第四、五序列重要警職職缺，經警政署長張榮興邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整遴補，共計58員，其中桃園市警察局有5位警職異動，統一於今(114)年8月8日辦理交接。
警政署說明，桃園市警察局此次共有5位職務調動，桃園市警察局督察林志賢調任警政署行政組科長；警政署保防組科長侯博文調任桃園市警察局督察；桃園市警察局桃園分局保安民防組組長董育男陞任南投縣警察局仁愛分局分局長。
警政署進一步提到，桃園市警察局桃園分局督察組組長劉玉祥陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長；桃園市警察局蘆竹分局保安民防組組長黃朝偉陞任苗栗縣警察局大湖分局分局長。
本文章來自《桃園電子報》。原文：警政署人事異動名單出爐 調整桃園5警官職務
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