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影／台南檳榔阿伯騎車被按喇叭後大怒 抓對方價值2萬9安全帽猛砸機車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

41歲蔡姓男子昨天下午騎車行經台南東區府連路，不滿被後方機車騎士按喇叭，追上理論，隨後竟失控抓著對方價值2萬9千元的安全帽，猛砸對方機車，連警方到場，都在員警面前持續砸；警方將蔡依現行犯逮捕，網友發現他是日前找不到小美冰淇淋的咆哮男。

蔡姓男子今年6月29日晚間，為了在台南市東區長榮路二段的全聯超市找不到「小美冰淇淋」，詢問店員，店員因忙著結帳不及回覆，當場在店內大聲咆哮；店員溝通後他仍無法接受，報警處理，蔡還嗆「警察來我更大聲給你看」，不過事後雙方都不提告訴。

昨天下午3時許，蔡姓男子騎車未戴安全帽，在路上還丟檳榔渣，20歲蔡姓男騎士見狀按了2聲喇叭後騎走，結果被按喇叭的蔡自東區府連路一路追逐到青年路、勝利路口；停等紅燈時，蔡詢問騎士「我有礙到你嗎」，騎士回「你講話不要一直噴檳榔汁，很噁心，家裡沒在教嗎」。

蔡姓男子心生不滿，動手打騎士的頭（仍戴著安全帽），此時騎士脫下安全帽，放在機車上，蔡竟將騎士機車推倒，並抓走騎士市價高達29000元的Shoei X15招財貓安全帽猛砸機車；轄區第一警分局東寧派出所警員到場，蔡仍在警員面前持續砸車，當場被依現行犯上銬逮捕。

據了解，蔡姓騎士被砸的機車是新勁戰125，市價約11萬元，車頭、車身、車燈均明顯損壞，實際損失仍待他到修車行提估價單；蔡姓騎士昨天晚間7時許以帳號_________2.3cm將對方砸車影片、事發經過po上threads，指出「台南真的是不養閒人」，迄今已逾5萬個讚、4千多則留言。

網友紛紛表示「雖然是他的錯，不過這個錢你大概是拿不回來的，社會上極端的人很多，最好盡量保持距離、不要招惹，即使是他的錯，也不要跟他吵」、「你要有自己承擔賠償自己的可能，三峽撞死三人都不用賠了，你這是要賠個毛」、「那阿北可能不知道那帽子多少錢」。

東寧所副所長顏威指出，2位重機車騎士昨天下午在東區府連路發生行車糾紛，蔡姓男子一路尾隨至勝利、青年路口時，將對方攔下理論，進而發生口角辱罵；員警到場時，蔡當場拿安全帽砸毀機車，員警立即制止並將蔡逮捕。

警方表示，蔡姓騎士對蔡姓男子提出傷害、毀損告訴；砸車的蔡姓男子也提出公然侮辱告訴，警方將現行犯依毀損罪移送台南地檢署偵辦，呼籲民眾遇有行車糾紛情事，應冷靜並立即報警到場處理，以確保人身安全。

蔡姓騎士被砸的機車是新勁戰125，市價約11萬元，車頭、車身、車燈均明顯損壞。記者袁志豪／翻攝
蔡姓騎士被砸的機車是新勁戰125，市價約11萬元，車頭、車身、車燈均明顯損壞。記者袁志豪／翻攝
蔡姓騎士的Shoei X15招財貓安全帽，市價高達29000元，也被砸到受損。記者袁志豪／翻攝
蔡姓騎士的Shoei X15招財貓安全帽，市價高達29000元，也被砸到受損。記者袁志豪／翻攝
41歲蔡姓男子昨天失控拿機車騎士價值2萬9千元的安全帽，猛砸騎士的機車。圖／翻攝自threads網友
41歲蔡姓男子昨天失控拿機車騎士價值2萬9千元的安全帽，猛砸騎士的機車。圖／翻攝自threads網友
蔡姓騎士的Shoei X15招財貓安全帽，市價高達29000元，也被砸到受損。記者袁志豪／翻攝
蔡姓騎士的Shoei X15招財貓安全帽，市價高達29000元，也被砸到受損。記者袁志豪／翻攝
41歲蔡姓男子昨天失控拿機車騎士價值2萬9千元的安全帽，猛砸騎士的機車。圖／翻攝自threads網友_________2.3cm
41歲蔡姓男子昨天失控拿機車騎士價值2萬9千元的安全帽，猛砸騎士的機車。圖／翻攝自threads網友_________2.3cm

東區 台南 安全帽

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