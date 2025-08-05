警政署公布新任六都督察、縣市警察局督察長、分局長共58人名單

桃園市新屋區一名85歲徐姓老翁昨(4)日中午突然想起多年不見的友人，於是向家人表示要搭車前往台北探望，但不知何故，最後竟現身在平鎮區的乙未公園，且在園中獨自坐了長達3個小時，所幸平鎮警分局巡邏員警發現，及時上前關心，才協助老翁平安返家，結束一場虛驚。

2025-08-05 11:05