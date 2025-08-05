69歲女計程車司機衝出快速道路卡在邊坡 消防員救出送醫 肇事原因待查

李姓女子今天獨自開計程車，行經萬瑞快速道路東向四腳亭隧道入口前，失控衝到車道外的邊坡，消防人員獲報到場，將她救出後送醫。李女接受酒測，數值為0，肇事原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時13分，接到目睹車禍發生的駕駛人報案，指在台62線萬瑞快速道路基隆往瑞芳方向，指標12.4公里的四腳亭隧道前，看到前方的計程車撞擊山壁，等到開車通過現場時，未見有人下車。

消防局派遣人車前往救援，到場時發現69歲李姓女子，因車頭凹陷，受困駕駛座，但意識清楚，破壞車體救出後，將她送往基隆長庚醫院就醫。