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69歲女計程車司機衝出快速道路卡在邊坡 消防員救出送醫 肇事原因待查

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

李姓女子今天獨自開計程車，行經萬瑞快速道路東向四腳亭隧道入口前，失控衝到車道外的邊坡，消防人員獲報到場，將她救出後送醫。李女接受酒測，數值為0，肇事原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時13分，接到目睹車禍發生的駕駛人報案，指在台62線萬瑞快速道路基隆往瑞芳方向，指標12.4公里的四腳亭隧道前，看到前方的計程車撞擊山壁，等到開車通過現場時，未見有人下車。

消防局派遣人車前往救援，到場時發現69歲李姓女子，因車頭凹陷，受困駕駛座，但意識清楚，破壞車體救出後，將她送往基隆長庚醫院就醫。

新北市瑞芳警分局獲報也派員前往處理，肇事車輛並未影響其他車輛通行。拖吊車9時58分到場，員警協助指揮交通，10時20分移除事故車輛拖，解除交通管制。

李姓女子今天獨自開計程車，行經萬瑞快速道路四腳亭隧道入口前，失控衝到車道外邊坡，消防人員救出後送醫。李女接受酒測，數值為0，肇事原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓女子今天獨自開計程車，行經萬瑞快速道路四腳亭隧道入口前，失控衝到車道外邊坡，消防人員救出後送醫。李女接受酒測，數值為0，肇事原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓女子今天獨自開計程車，行經萬瑞快速道路四腳亭隧道入口前，失控衝到車道外邊坡，消防人員救出後送醫。李女接受酒測，數值為0，肇事原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓女子今天獨自開計程車，行經萬瑞快速道路四腳亭隧道入口前，失控衝到車道外邊坡，消防人員救出後送醫。李女接受酒測，數值為0，肇事原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 計程車

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