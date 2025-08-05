快訊

日職／二軍修煉近兩個月 「台灣至寶」孫易磊重回火腿一軍

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

8旬翁訪友迷途 平鎮暖警及時伸援

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市新屋區一名85歲徐姓老翁昨(4)日中午突然想起多年不見的友人，於是向家人表示要搭車前往台北探望，但不知何故，最後竟現身在平鎮區的乙未公園，且在園中獨自坐了長達3個小時，所幸平鎮警分局巡邏員警發現，及時上前關心，才協助老翁平安返家，結束一場虛驚。

650329 0
老翁在公園獨自坐了長達3個小時。圖：讀者提供

宋屋派出所長鄒安晴表示，老翁昨日中午突然想起多年未見的老友，告知家人欲搭車前往台北探訪。由於老翁平時常獨自搭乘大眾交通工具往返各地，家人當時並未多加懷疑，便放心讓他出門。未料當晚卻未如預期抵達目的地，反而被發現獨自坐在平鎮區乙未保台公園的人行道長椅上，從白天坐到天黑。

650330 0
平鎮警分局巡邏員警發現，及時上前關心，才協助老翁平安返家，結束一場虛驚。圖：讀者提供

鄒安晴進一步提到，恰巧巡邏員警潘柔涵與趙偉捷經過乙未保台公園時，發現有一名老翁獨自坐在公園長椅上，神情疲憊，兩人直覺有異，立即停車上前關心。經詢問後發現，老翁疑似體力透支，加上長時間未進食、未補充水分，身體狀況明顯虛弱，言語也顯得含糊不清。員警見狀不敢大意，立即先將老翁帶返派出所休息，並提供飲水，協助他穩定身體狀況。老翁稍作休息後，總算能說出自己的名字，經過員警利用警用系統多方比對，終於查出老翁的身份與住處，老翁的兒子接到通知驚慌的趕到派出所，見到父親安然無恙，這才放下心中大石，並對警方的即時協助表達萬分感激。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬翁訪友迷途 平鎮暖警及時伸援

延伸閱讀：

  1. 腹瀉就診人數創新高！疾管署：多為諾羅病毒
  2. 寫國文作業卡關 桃市高中生竟CALL OUT課文作者求救

家人 保台

延伸閱讀

黑煙竄天！桃園平鎮資收場傳火警 消防獲報趕抵救援

視障男誤闖車道險象環生 壢警伸援化解驚魂

想回家卻走進中醫診所？壢警護送失智老翁返家

男學生等公車「急性蕁麻疹發作」 平鎮警消及時送醫

相關新聞

影／台南檳榔阿伯騎車被按喇叭後大怒 抓對方價值2萬9安全帽猛砸機車

41歲蔡姓男子昨天下午騎車行經台南市東區府連路，不滿被後方機車騎士按喇叭，追上理論，隨後竟失控抓著對方價值2萬9千元的安...

檢方搜索基隆安樂區公所等8處地點 偵辦公有空間使用是否違法

基隆地檢署今早指揮新北市調查處人員，前往基隆市安樂區公所搜索，調查區公所人員處理公有土地和空間使用，是否有涉嫌圖利他人等...

基隆檢方搜索安樂區公所等8處 鎖定高架快速道路空間開放停車疑涉不法

台62線萬瑞快速道路大武崙端高架道路下方空間，目前供人停車，檢調今天搜索安樂區公所等地，調查是否有人涉及違法。

警政署人事異動名單出爐 調整桃園5警官職務

應警察勤、業務需要，警政署及各警察機關職務等階最高列警正一階之第四、五序列重要警職職缺，經警政署長張榮興邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整遴補，共計58員

警政署公布新任六都督察、縣市警察局督察長、分局長共58人名單

警政署今天上午發布新任6都督察、縣市督察長、主秘、分局長名單，共有58員，統一於8月8日辦理交接。

69歲女計程車司機衝出快速道路卡在邊坡 消防員救出送醫 肇事原因待查

李姓女子今天獨自開計程車，行經萬瑞快速道路東向四腳亭隧道入口前，失控衝到車道外的邊坡，消防人員獲報到場，將她救出後送醫。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。