桃園市新屋區一名85歲徐姓老翁昨(4)日中午突然想起多年不見的友人，於是向家人表示要搭車前往台北探望，但不知何故，最後竟現身在平鎮區的乙未公園，且在園中獨自坐了長達3個小時，所幸平鎮警分局巡邏員警發現，及時上前關心，才協助老翁平安返家，結束一場虛驚。

老翁在公園獨自坐了長達3個小時。圖：讀者提供

宋屋派出所長鄒安晴表示，老翁昨日中午突然想起多年未見的老友，告知家人欲搭車前往台北探訪。由於老翁平時常獨自搭乘大眾交通工具往返各地，家人當時並未多加懷疑，便放心讓他出門。未料當晚卻未如預期抵達目的地，反而被發現獨自坐在平鎮區乙未保台公園的人行道長椅上，從白天坐到天黑。

平鎮警分局巡邏員警發現，及時上前關心，才協助老翁平安返家，結束一場虛驚。圖：讀者提供

鄒安晴進一步提到，恰巧巡邏員警潘柔涵與趙偉捷經過乙未保台公園時，發現有一名老翁獨自坐在公園長椅上，神情疲憊，兩人直覺有異，立即停車上前關心。經詢問後發現，老翁疑似體力透支，加上長時間未進食、未補充水分，身體狀況明顯虛弱，言語也顯得含糊不清。員警見狀不敢大意，立即先將老翁帶返派出所休息，並提供飲水，協助他穩定身體狀況。老翁稍作休息後，總算能說出自己的名字，經過員警利用警用系統多方比對，終於查出老翁的身份與住處，老翁的兒子接到通知驚慌的趕到派出所，見到父親安然無恙，這才放下心中大石，並對警方的即時協助表達萬分感激。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬翁訪友迷途 平鎮暖警及時伸援