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韓國啦啦隊女神老板被砍死 資深刑警嘆此點不會殺人償命
台中豐原區南陽路一家超商昨天發生凶殺案，韓國啦啦隊女神老板57歲詹姓男子被砍重傷，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，死者的保時捷休旅車今天仍停在超商前；一名資深刑警說，嫌犯會辯解只是想教訓對方，只砍手腳，沒有致人於死意圖，此案最後不會被判死刑，殺人不用償命。
投案的41歲黃姓男子昨天開車載康姓男子到超商附近，黃男帶刀下車到超商砍人，從超商外追砍到超商內，詹男被砍重傷，送醫急救不治，手腳有多處刀傷，超商內地面灑遍血跡，昨天已清理完，超商今天正常營業，附近居民經過時仍會好奇向超商看一眼。
死者是韓國啦啦隊女神老板，曾遠赴韓國簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢經紀約。
57歲詹男是「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人，曾捲入性騷員工醜聞，他當時喊冤是遭挾怨報復，將提上訴捍衛聲譽；被害女員工今年曾向媒體投訴，她有監視器、對話截圖佐證，投訴女子昨天獲知此不幸消息後說「很震驚」，強調此事和她無關。
一名資深刑警說，兇嫌帶刀投案自稱因為女友被性騷擾，一時氣憤拿刀砍人，但沒有致人於死想法，只砍對方手腳，想教訓一下，沒有殺人故意，刑責將減輕，目前國內判死刑案例少，資深刑警預測，黃男最後可逃死劫。
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