影／天雨路滑？台中水果商要載貨 台74自撞分隔島車頭全毀

台中市楊姓水果批發商今天凌晨前往載貨途中，行經台74快速道路北屯段時，疑因天雨路滑，導致車輛失控自撞分隔島，貨車車頭近乎全毀，警方查他無酒精濃度，初判未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。

第五警分局表示，今天凌晨3時許吧，北屯區台74線西向23.4公里處，發生一起交通事故，當時楊男（26歲）駕駛貨車沿台74線外側車道行駛，因不明原因，不慎撞擊中央分隔島，造成楊男多處擦挫傷，後續自行就醫治療。

現場無其他車輛及人員受損、傷；楊男經酒測並無酒駕情事，詳細肇事原因由鑑定單位進一步分析釐清中。