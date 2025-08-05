台南安平街頭晚間「喪屍」倒臥馬路中？員警關切她竟當場拿出煙彈吸食

25歲洪姓女子日前晚間步行穿越台南市安平區馬路時，突然精神恍惚、步伐不穩，隨即跌倒在車道正中央；熱心民眾以為她身體不適，協助扶到超商騎樓並報警，當警方趕到，洪女竟在員警面前，拿出電子菸當場吸食至煙霧瀰漫，一查竟是喪屍煙彈，當場逮捕送辦。

台南市警第四分局育平派出所本月1日晚間7時許接獲報案，安平區健康三街一間超商前，有一名女子突然倒臥馬路中間車道，疑似身體不適；警方獲報趕到現場，已經有熱心民眾擔心女子安危，將她扶到超商騎樓上，避免發生交通事故。

員警上前關心女子，發現她神智不清、言語混亂，行為舉止明顯異常，在請她出示身分並詢問身體健康狀況時，女子居然就在員警面前，從包包拿出電子菸吸食；女子在員警前大口噴煙，員警立即制止，並研判其電子菸可能含有第二級毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）。

警方立即將女子帶回派出所，查出身分是25歲洪姓女子，並請她交出電子菸，配合尿液篩檢；經查果然呈現依托咪酯陽性反應，據了解，此成分吸食後可能導致意識混亂、幻覺、抽搐，甚至出現類似「喪屍」般的失控行為，如直接倒臥在馬路正中央的危險狀況。

警方將洪女依違反毒品危害防制條例移送法辦；分局長曹儒林表示，喪屍煙彈內含具有強烈中樞神經抑制效果的依托咪酯，不僅對個人健康造成嚴重傷害，更可能造成交通事故或傷害他人，對公共安全潛藏極大風險，呼籲民眾切勿因一時好奇而以身試法。