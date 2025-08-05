經營權之爭 率眾闖博田醫院 主嫌聲押

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的阮姓堂弟、妹前天凌晨率30多人衝進醫院，主張接管；阮蘭婷提告後，警方逮到率眾衝醫院的首謀陳姓男子及阮男，依組織犯罪偵辦。橋頭地檢署晚間向法院聲請主嫌陳男羈押禁見。

左營警分局調查，前天凌晨3時許，阮蘭婷堂弟阮男和堂妹婿陳姓男子帶著30多名黑衣保全闖進醫院；一行人白天先將轎車停入醫院地下停車場，凌晨以車輛故障為由，引出中控室2名保全，有人動手拉扯天花板電線，之後陳男拿一張紙對保全員喊「我們有合法接收權」，衍生口角並打傷一名楊姓保全，另一派人馬則在一樓占據醫院大廳。

警方獲報出動快打部隊趕抵，阮蘭婷也和謝姓院長到場，互為堂姊弟的阮女、阮男在院內對峙，隨後阮男胞姊也來，警方告誡雙方不得有影響醫療、衝突等行為，並要求循法律途徑解決，事後阮女到派出所作筆錄，對闖入院區的堂弟提告強制、毀損電腦及侵入住宅等罪。

警方漏夜偵辦，認為陳男為率眾包圍醫院的首謀，前夜赴住處逮捕他，阮男昨因回到醫院，當場遭警方拘提，並陸續逮捕涉案16人。

據了解，陳男先前為醫院安全室主任，陳妻是醫院會計主任，因涉作假帳，夫妻今年3月底被趕離醫院；陳男前天行動前，以保全公司名義製作員工名牌，並以近2000元價碼號召臨時工當保全包圍醫院，警詢後，依法送辦。