浪浪釀死亡車禍 翁餵養被判半年

台中市張姓老翁3年前時餵食1隻遊蕩犬，未料狗因發情咬斷牽繩，被騎機車的徐姓婦人撞上，人、犬雙亡。張翁在案件審理時否認是飼主，但一審近日審結，以張在警詢時坦承是飼主的說詞，認張翁未善盡飼主義務，依過失致死罪判6月，全案上訴二審審理中。

各地頻傳碰撞動物車禍事故，台中市警局統計，近2年已造成700多人死傷，平均1年破360件，以狗造成車禍占大宗，東勢警分局受理動物車禍案件，有8成與狗有關。

76歲張姓老翁住台中市新社區，2022年9月，1隻黑色遊蕩犬跑到張翁農舍討食物，張翁開始餵養該犬，隔年，張翁發現犬隻發情，以牽繩繫在農舍，避免牠亂跑。

2023年1月19日清晨4時許，狗因發情咬斷繫繩後逃出農舍，與騎機車的6旬徐姓婦人碰撞，徐婦連人帶車摔落對向車道果園內，頭顱重創，也當場死亡。

檢警認為張翁為飼主，未善盡飼主義務，導致引發該起車禍，造成徐婦死亡，依過失致死罪起訴。

台中地院審理時，張翁改口辯稱非飼主，稱出於好意才「單純餵養」，且已善盡責任，將狗綁在農舍洗手台附近，無法預料狗會咬斷繫繩；並主張此案沒有監視器，徐婦可能因精神不濟或其他原因，才撞擊犬隻，希望法官判處無罪。

一審指出，張翁在警員調查時，已承認是該犬飼主，儘管起初是遊蕩犬，但張翁有實際照顧、餵養行為，即有身為飼主的責任。

一審認為，該狗在案發前是發情狀態，張翁身為飼主疏於注意，將狗綁在農舍外，導致犬隻逃離釀車禍，張翁涉有不作為的過失，依過失致死罪判刑6月，可易科罰金18萬元。張翁不服一審判決，已上訴台中高分院。