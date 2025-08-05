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環保公司非法堆置200噸廢棄物 獲利百萬 2人起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

唐姓男子違法在高雄林園區土地收受、堆置廢泡棉、廢橡膠及廢塑膠膜等大量廢塑膠混合廢棄物，遭雄檢起訴。記者張議晨／翻攝
唐姓男子違法在高雄林園區土地收受、堆置廢泡棉、廢橡膠及廢塑膠膜等大量廢塑膠混合廢棄物，遭雄檢起訴。記者張議晨／翻攝
高雄唐姓男子涉嫌以合法環保公司掩護非法，租用林園區土地收受、堆置廢泡棉等大量廢棄物，直到發生火警才曝光。檢警獲報發動搜索，統計現場堆置廢棄物逾200公噸，估計獲利近百萬元。高雄地檢署偵結後依違反廢棄物清理法起訴唐男、林男2人。

保七總隊表示，唐男設有合法清除公司，且領有清除許可證，但並未獲許可堆置廢棄物，卻長期向其他廠商收受廢泡棉、廢橡膠及廢塑膠膜等廢棄物，並私設油壓剪床、粉碎機設備，在廠區內支解、破碎。廢棄物初步處理後，又無去化管道，最後直接堆放廠區，幾年下來愈積愈多，乾脆棄之不理，任由風吹、雨淋。

這處私設貯存場，非法收受廢泡棉、廢橡膠及廢塑膠膜等大量廢塑膠混合廢棄物，因112年9月21日及12月5日，分別發生廢塑膠及廢油桶火警，全案才曝光。

保七總隊第三大隊在高雄地檢署指揮下，耗費數月時間跟監、埋伏，另會同環境部環境管理署，大量比對廢棄物清除許可車輛追蹤系統資料，進入多間公司行政稽查，釐清廢棄物來源。

據雄檢調查，現場堆置廢塑膠混合廢棄物總量超過200公噸，依未經主管機關許可提供土地堆置廢棄物、未依再利用許可文件內容從事再利用等罪嫌，對唐男、林男提起公訴。環保局已註銷這家公司清除許可，並呼籲地主出租土地，要了解承租人有無從事違法行為，避免觸法。

環保 廢棄物 高雄市

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