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遊戲點數淪洗錢工具 民代籲監管

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市議員林國春（右二）、劉美芳（右一）、林金結陪同《全球詐騙天堂》作者艾林（左二）開記者會，揭露自身在臉書販售商品遭詐，匯款至遊戲點數公司帳戶，最終無法追回的經歷。圖／議員林國春辦公室提供
新北市議員林國春（右二）、劉美芳（右一）、林金結陪同《全球詐騙天堂》作者艾林（左二）開記者會，揭露自身在臉書販售商品遭詐，匯款至遊戲點數公司帳戶，最終無法追回的經歷。圖／議員林國春辦公室提供
遊戲點數成為詐騙集團洗錢工具，卻缺乏有效監管。新北多位藍營議員昨偕同受害者出面，揭露在臉書販售商品遭詐的過程，呼籲中央正視此問題，包括訂定遊戲點數管理辦法、成立跨部會處理平台，及推動平台實名制，強化洗錢防堵能力。

新北市議員林國春、劉美芳、林金結昨陪同作家艾林出席記者會，艾林談到，她遭詐騙引導至某知名遊戲平台帳戶「儲值」，報警與圈存後，平台卻拒絕配合查帳，司法最終也未支持她的請求，只能自己承受。

艾林說，這類儲值平台無實名制、無金流紀錄也無法可管，導致受害者就像被合法詐騙，政府和企業都沒人負責，政府急需修補制度，盼別再有下一個受害者。

議員呼籲政府要正視此議題，訂定「遊戲點數管理辦法」，將點數交易平台納入金流監管、成立跨部會處理平台、推動平台實名制、金流留痕與異常申報等機制。

「遊戲點數平台早已擔負大量資金流通角色，卻未被納入任何監管框架。」林國春指出，這些平台就像無照虛擬銀行，但當民眾受害想追金流時，卻沒有任何法律、部會能有效監管，放任金流漏洞的結果，是政府的監理機制形同自廢武功。

林金結說，企業拒絕配合司法調查，往往以「保護個資」為由拖延或封鎖資料，反而讓詐騙集團更為囂張。被害人報案被踢好幾個單位，企業只要一句話就不配合，這不是制度落差，是對正義的羞辱。他主張主管機關應賦予檢警直接查核的權限，避免企業成為打擊詐騙的絆腳石。

「不能因為法規空白，就放任市場自由運作，最後受害的是民眾。」劉美芳說，任何能匿名轉移資金的載具，若沒有金流紀錄與申訴機制，就是合法犯罪的工具。

議員疾呼，政府應訂定「遊戲點數管理辦法」，將點數交易平台納入金流監管；成立跨部會處理平台，設置受害者申訴與金流調查專責窗口；推動平台實名制、KYC審查（企業確認客戶身份的程序）、金流留痕與異常申報等機制，強化洗錢防堵能力。

詐騙 洗錢 實名制 受害者

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