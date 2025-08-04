禍從天上來！「整片天花板」掉落...險砸租客 工務局赴現場勘查

新北市淡水區真理大學附近一處公寓，昨晚發生天花板崩落，幸好承租學生提早上床，避開掉落石塊躲過一劫。新北工務局指出，已派員前往勘查，但無法聯繫上屋主及租客，無法確認是五樓或六樓天花板掉落，後續依建築法等規定排訂5樓稽查，倘違規屬實，最高可開罰30萬罰鍰。

租屋學生在社群發文，表示人在家中坐，禍從天上來，照片中可見天花板崩塌，水泥塊、矽酸鈣板四散，還好發生當下提早上床，躲過一劫。不料向房東提出至少要有地方還可以住，卻遭房東回絕稱東西清一清還是可以住，或免房租，引發租屋學生不滿。