經紀公司老闆遭砍死 凶嫌晚間殺人罪移送

韓國啦啦隊女神老板詹姓男子，今天在豐原區南陽路超商被追砍，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，台中地檢署檢察官黃鈺雯和法醫相驗遺體後，擇期解剖查明死因，複訊後將依殺人罪嫌移送地檢署。

死者是韓國啦啦隊女神老板，曾遠赴韓國簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢經紀約。

據指出，57歲詹男是「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人，曾捲入性騷員工醜聞，他當時喊冤是遭挾怨報復，將提上訴捍衛聲譽；被害女員工今年曾向媒體投訴，她有監視器、對話截圖佐證，投訴女子今天獲知此不幸消息後說「很震驚」，強調此事和她無關。

無限夢想公司的總經理兼實際負責人詹男被控涉嫌性騷員工，鬧上法院判賠100萬元，後來又傳出他拖欠調解金。

台中地檢署檢察官黃鈺雯今晚先和刑警到超商勘查現場，查看死者與嫌犯打鬥，被砍死位置，再到豐原醫院相驗遺體，死者的年邁父親、妻子與弟弟到場，檢察官相驗後到豐原分局複訊嫌犯，並通知當時在店內的超商店員到分局說明，了解案發過程，目前仍在複訊中。

詹姓男子今天在超商內被砍死，凶嫌投案。記者游振昇／攝影