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影／喝酒還開車！6旬翁自撞電線桿 跌落路旁水溝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣60歲蕭姓男子3日晚間10時開車行經里港鄉載興村防汛道路時自撞路旁電桿後，蕭男摔落一旁水溝內，附近民眾看到後趕緊報警，警方獲報到場後，蕭男酒測值高達1.13毫克，蕭男送醫救治，警詢後依公共危險罪移送檢方偵辦。

里港警分局表示，3日晚間10時接獲報案60歲蕭男子開車行經里港鄉載興村防汛用路時，突然偏離車道，撞擊路旁的電線桿，導致電桿斷裂。

蕭男的汽車車頭幾乎全毀，蕭男受傷後送醫救治，意識清醒。經酒測，蕭男酒測1.13毫克，嚴重超標。警方將蕭男依違反公共危險罪移送請屏東地檢署偵辦，事故原因調查中。

警方提醒，飲酒後切勿酒駕。酒駕不僅違法，發生交通事故可能導致自身及他人傷亡，更可能造成家庭破裂，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝
屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝
屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝
屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝
屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝
屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝
屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝
屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝
屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝
屏東縣60歲蕭姓男子酒駕開車自撞路旁電線桿後，蕭男跌落一旁大排水溝。記者劉星君／翻攝

酒測 酒駕 自撞 車道 屏東縣 交通事故

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