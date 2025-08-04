南橫公路一家5口車輛墜谷 卓榮泰承諾家屬提供協助

高雄李姓一家5口車輛日前行經台20線南橫公路墜谷。行政院長卓榮泰今天到高雄消防局第六大隊寶來分隊關心搜救情形，代表總統向此次墜谷事故家屬致意，承諾家屬將提供相關協助。

33歲李姓男子7月30日晚間偕同妻子37歲吳姓女子、吳女3歲兒子、吳女不到1歲的女嬰及17歲潘姓少女共5人，開車外出行經台20線81.1公里處，疑因豪雨致視線不佳，未察覺路基坍方失控墜谷，確切肇事原因釐清中。

李姓一家5口的親友今天到場接受卓榮泰等人關心。親友眼眶泛紅向媒體說，倖存的吳女14歲兒子目前念國中，希望他至少能完成大學學業，孩子能有基礎能力面對未來出社會工作，因此向卓榮泰等人表示，希望協助孩子生活與教育，而卓榮泰等人也承諾將提供相關協助。

親友說，孩子在親友等人陪伴下，情緒逐漸穩定，並盡量不讓孩子獨處；另外，孩子有和她說，「昨晚有夢到媽媽，穿很漂亮衣服，在一個白色地方，有講話但他聽不到」，他是堅強的孩子，親人會盡量陪伴與鼓勵。

卓榮泰致詞時表示，聽聞民眾因道路受損而發生墜車事故，令人不捨，國人也對此次不幸事件感同身受，而政府責任就是讓人民免除恐懼與不安，當前首要任務是在確保安全前提下，全力執行搜救任務，盼獲得好結果。

陳其邁說明，目前仍有3人失蹤，已請消防署特搜大隊人員在天氣許可條件下，加快搜救進度，絕不會放棄任何機會。

高市消防局特種搜救大隊長蘇裕銘說，自7月30日統計至今，總計出動98車次、262人次、搜救犬2隻及無人機；已尋獲2人遺骸，仍有3人失聯，至於車體仍被土石掩埋，今天是針對尋獲罹難者及遺骸周邊擴大搜索。

高市消防局第六大隊第三中隊長洪松銘表示，搜救人員今天展開地毯式搜索，作業範圍約500平方公尺，合計出動27人，因下午受強降雨影響及坍塌落石不斷，考量人員安全，下午2時30分許撤離，此次行動暫無進一步發現。

依高市消防局第六救災救護大隊災害現場指揮管制板資訊，搜救人員在7月31日發現潘女遺體及部分遺骸，8月1日發現墜谷車體及部分遺骸；昨天經警方鑑定通報，尋獲部分遺骸均為男性成人，初步研判應為李男遺骸。