買32顆水蜜桃僅四分之一能吃！民眾怒：太相信老闆
有民眾日前前往拉拉山觀光購買了4盒水蜜桃，卻在返家開箱時發現共32顆水蜜桃中，僅有8顆完好可食，甚至部分還出現發霉情形，氣得上網抱怨「太信任老闆」。對此，桃園市農業局今（4）日也出面說明，該民眾購買的產品並非復興區農會所販售的正規桃盒，提醒消費者購買時應認明農會標章與溯源標示，以免受騙。
據悉，發文民眾當時在拉拉山遇到一對老夫妻販售水蜜桃，稱有「88節特價優惠」，於是一次買了4盒、共32顆。不料回家開箱後，卻發現多數桃子已損傷甚至發霉，僅8顆可食用，讓他直呼「第一次買到黑心水果」、「相信人情味，卻忘了防人之心不可無」。
對此，農業局回應，經查該批水蜜桃並非由復興區農會提供的專屬包裝，也未見農會標示的溯源編號。由於近期正值水蜜桃產季尾聲，又受先前颱風外圍環流影響，果農多有提前採收情況，品質難免參差不齊。呼籲民眾購買時認明農會專屬包裝並當場確認果品外觀，以保障自身權益。
本文章來自《桃園電子報》。原文：買32顆拉拉山水蜜桃僅1/4能吃！民眾怒：太相信老闆
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