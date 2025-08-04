聽新聞
0:00 / 0:00
影／超車糾紛變全武行 彰化員林市區上演追逐砸車驚悚片
彰化縣員林市前天發生一起因超車糾紛的暴力案件，張男與林男駕車在道路追逐，張男控訴林男當街毆打他，還從車上拿出棒球棒砸他的車，他將砸車驚悚畫面po網，並報案驗傷，員林警方表示將傳訊林男到案說明。
張男將被毆打和砸車的畫面po網，要大家評評理，畫面中兩人因超車發生糾紛，林男追著張男打，張男不甘示弱靠向林男的車，並擋在車前要林男下車理論，沒想到林男車子竟往前開，差點撞上張男，一度還換林男車上女駕駛開車，林男從車上拿出棒球棒朝張男車子猛砸後，兩人還在車前搶棒球棒，林男開車離去後，張男開車追上時還猛撞林男的車。
警方初步調查，2日晚間８點多，張男開車行經員東路一段，在浮圳巷口與林男發生行車糾紛，兩人下車發生衝突互毆後，隨後雙方又在停等紅燈時再度發生衝突，林男打人及砸車後離去。
張男表示他的頭、手及眼睛都受傷，手指還縫了三針，警方隨即通知林男要求到案說明，但林男說身體不適，還未到案，警方依涉嫌傷害、毀損及妨害自由等罪嫌偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言