影／超車糾紛變全武行 彰化員林市區上演追逐砸車驚悚片

彰化縣員林市前天發生一起因超車糾紛的暴力案件，張男與林男駕車在道路追逐，張男控訴林男當街毆打他，還從車上拿出棒球棒砸他的車，他將砸車驚悚畫面po網，並報案驗傷，員林警方表示將傳訊林男到案說明。

張男將被毆打和砸車的畫面po網，要大家評評理，畫面中兩人因超車發生糾紛，林男追著張男打，張男不甘示弱靠向林男的車，並擋在車前要林男下車理論，沒想到林男車子竟往前開，差點撞上張男，一度還換林男車上女駕駛開車，林男從車上拿出棒球棒朝張男車子猛砸後，兩人還在車前搶棒球棒，林男開車離去後，張男開車追上時還猛撞林男的車。

警方初步調查，2日晚間８點多，張男開車行經員東路一段，在浮圳巷口與林男發生行車糾紛，兩人下車發生衝突互毆後，隨後雙方又在停等紅燈時再度發生衝突，林男打人及砸車後離去。