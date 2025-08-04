影／南橫墜谷第5天...坍塌處落石不斷空拍畫面曝 27人地毯式搜索無所獲

李姓男子一家五口上月底駕車行經台20線南橫公路，因豪雨路面崩塌墜谷，目前僅尋獲17歲少女遺體及成人右腳掌和疑似髖骨殘骸，另挖出被壓成鐵餅的車體，搜救任務因山區大雨停止2天，今天27人展開地毯式搜索，因受強降雨影響，坍塌落石不斷，下午2時30分撤離，搜索行動無所獲。

高市消防局中隊長洪松銘今天下午表示，上午搜救人員於坍塌區域搜索，27人分2組在現場展開地毯式搜索，作業範圍約500平方公尺。