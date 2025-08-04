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疑未注意前方路況！台66大貨車「騎上」施工防撞車

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市新屋區台66線東向今（4）日上午10時37分許發生一起交通事故，49歲簡姓男子駕駛一輛大貨車不慎追撞前方同車道55歲潘姓男子駕駛之施工防撞車，所幸雙方駕駛均無受傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

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簡男駕駛一輛大貨車不慎追撞前方同車道潘男駕駛之施工防撞車。圖：讀者提供

警方說明，今日上午接獲報案，指稱新屋區台66線東向10.5公里處發生事故，立即派員前往。經了解為簡男駕駛大貨車行駛於內側車道，疑似未注意前方狀況，不慎撞擊前方同車道潘男駕駛之施工防撞車，所幸雙方均無受傷，後續檢測雙方酒測值均為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

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現場雙方駕駛均無受傷，警方也對兩人實施酒測，結果均為零。圖：讀者提供

現場雙方駕駛均無受傷，警方也對兩人實施酒測，結果均為零，未有酒駕情形，詳細肇事原因及相關責任尚待警方進一步調查。

本文章來自《桃園電子報》。原文：疑未注意前方路況！台66大貨車「騎上」施工防撞車

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