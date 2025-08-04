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快訊／中科院龍門院區失火 濃煙火舌竄出搶救中
國防部中山科學院桃園市大溪龍門院區一棟實驗室建築今天下午突然失火，建築物冒出大量濃煙及火舌竄出，院方查證暫無人員受困，中科院表示，該院龍門院區某實驗室今天下午執行裝備功率測試時，引發高溫濃煙，第一時間進行人員疏散，使用二氧化碳系統滅火，同時通知消防隊進行搶救，目前熱源已控制。
中科院龍門院區一棟實驗室突 起火，中科院消防隊員立即灌救，消防局圳頂分隊獲派員支援滅火，目前已經控制火勢，真正起火原因仍待進一步調查。
中科院表示，該院龍門院區某實驗室今天下午執行裝備功率測試時，引發高溫濃煙，第一時間進行人員疏散，使用二氧化碳系統滅火，同時通知消防隊進行搶救，目前熱源已控制，持續排煙中，並派員留駐現場觀察。
院方表示，初步清查現場無人員傷損，院方將針對火警肇因組成專案小組調查中，並清點相關設備、財產損失。
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