5高中生竹圍戲水2溺斃 他奮力游往礁石活命：我們情同家人

桃園市竹圍漁港2日傳出5名男女高中生前往海邊戲水，4男下水後遭大浪捲走，其中鄭姓、林姓高中生失蹤，海巡署會同桃園市消防局搜救30小時，尋獲2人時皆已成冰冷遺體。對此逃過一劫的同學說，大家認識多年情同家人，開心出遊卻天人永隔，相當難過。

鄭姓、林姓、林姓、潘姓4名少年與戴姓少女共5名16歲同學，於2日下午相約至竹圍漁港海邊玩，其中4名少年下水游泳，鄭姓、林姓2人遭風浪帶走，潘姓、林姓2人則被海流帶到礁石區輕微受傷，自行上岸。

對此海巡署派遣巡防艇救援，並協調空偵機起飛增援，動員沙灘車、熱顯像車、海巡艇等投入搜救行動。昨晚7時03分於竹圍漁港南堤附近打撈到林姓高中生，鄭姓高中生則於同日晚間11時26分尋獲，雙雙溺斃。

桃園地檢署檢察官林佩蓉今會同法醫前往桃園殯儀館相驗遺體，家屬相當低調，而潘姓及林姓少年也現身，潘姓少年表示，上周因天氣炎熱所以大家約好一起去竹圍海邊玩，當時4個人一起下水卻被浪捲走，他與林姓少年趁著海流奮力往岸邊礁石區遊過去，腿被消波塊礁石刮傷但無大礙，大難不死真的很驚怕。