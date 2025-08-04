趕出貨！合歡山菜車自撞卡山壁 網驚呼「滿地的錢」
南投仁愛鄉正值高山蔬果產期，但受連日豪雨影響，農民搶收作物趕出貨，今一輛大貨車滿載高麗菜，行經台14甲線合歡山公路時疑煞車失靈，駕駛機警自撞山壁，雖翻覆幸無人受傷，但車斗上的高麗菜散落一地，網友驚呼「滿地的錢啊」。
仁愛鄉是國內高山蔬果重要產區，每年5至11月為盛產期，但近期受西南氣流影響，連日降雨且雨量驚人，為降低農損，當地農民加緊搶收作物，台14線、台14甲線、投89線等大型菜車數量也明顯增加，趕著出貨送往當地農會集貨。
沒想到，一輛大貨車今滿載高麗菜下山，行經台14甲線合歡山公路29.4K昆陽段時疑煞車失靈，為降低傷害，駕駛機靈緊靠山壁減速，直至最後翻車，整台車就卡在山壁上，車斗上的高麗菜散落滿地，占據了一個車道，事故現場一片狼藉。
仁愛警分局表示，經調查，該名51歲呂姓司機今駕駛大貨車，由合歡山武嶺往鳶峰方向行駛，行經台14甲線29.4K附近，疑煞車失靈造成車輛翻覆，所幸呂男未受傷，也沒波及其他人車，而其酒測值為0，詳細肇因仍待進一步調查釐清。
而因連日降雨，近期菜價飆漲，彰化溪湖果菜市場交易平均價33.8元，相較上周已漲了1成，相較於1個月豪雨前更已上漲1倍，高麗菜平均批發價每公斤35.4元，1顆高麗菜破百元，因此網友看到該起事故照片，紛驚呼「滿地的錢啊」。
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