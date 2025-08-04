影／南橫一家五口墜谷搜救困難 倖存兒昨晚夢見媽媽

高雄桃源區李姓一家五口在南橫公路墜谷失蹤，今進入第6天，因天氣關係搜尋困難，至今仍有3人失聯。親友今當面向行政院長卓榮泰陳情，盼李家唯一倖存的14歲小孩能獲得學業及生活照顧至成年。親友表示，小孩說昨晚有夢見媽媽穿漂亮衣服，情緒日漸穩定，感謝外界關心。

台20線81.1公里處7月30日因道路崩塌發生車子墜谷意外，桃源區李姓一家2死3失聯，目前持續搜尋中。市長陳其邁表示，他下令消防署特搜八隊同仁，如果天氣許可的話，能夠加快搜救的腳步，希望說能夠全力的來搜救搶救，「目前為止今天已經是第6天，我們還是不放棄任何的機會」。

37歲失聯的吳姓女子是桃源里居民，她的姑姑今天在六龜寶來向行政院長卓榮泰陳情，盼讓吳女倖存的14歲兒子生活有所依靠。吳女的姑姑說，小孩還在念國中，家人希望他至少可以完成大學學業，打好基礎才出社會工作，小孩年紀小，生活與教育都需要幫忙。

吳女姑姑說，親友都不敢讓小孩獨處，這幾天小孩在親友陪伴下情緒逐漸穩定，今天跟她說「昨晚有夢到媽媽，穿很漂亮衣服，在一個白色的地方，有講話但他聽不到」，孫姪兒是個堅強的孩子，親人盡量陪伴，感謝外界幫忙與協助。

多名吳女親友趕赴寶來消防分隊向院長卓榮泰及搜救人員道謝，感謝外界關心。卓榮泰表示，目前搜救人員仍在極度惡劣的氣候下不斷搜查，相當辛苦，他叮囑相關人員要注意自身安全；雖然高雄市事前已徹底執行疏散撤離工作，但事發家庭因有外出需求遭逢意外，他感到遺憾難過，謝謝各界善心救助，未來政府會提供家屬更多照顧和安慰。

卓榮泰說，丹納絲特別條例中已確定會將0728大雨災損算入，將編列預算對山區做有效且必要的防護工程建設，例如堤岸增高、受沖刷面建築強化等，「全國國人對此不幸事件都感同身受，政府會盡力免除大家的恐懼不安」，他感謝第一線的警消同仁，也代賴清德總統向家屬致意。

桃源區李姓一家五口發生墜谷意外，親友今向行政院長卓榮泰陳情，擔心倖存的小孩無所依靠。記者徐白櫻／攝影