影／疑連續不當超車...雨天打滑失控 彰化轎車撞成廢鐵釀一死一傷

彰化縣蕭姓男子駕駛轎車，在二林鎮二溪路一段超越同向公車卻失控，自撞路旁石柱，蕭男和梁姓乘客受傷都送往二林基督教醫院急救，蕭男頭部受傷，急救1小時仍不治，梁男頭部受傷住院。車禍發生原因有待進一步調查。

據了解，蕭男（30歲）昨下午駕駛轎車沿二溪路一段北往南行駛，要超越同向前方公車時，失控向左前方滑行撞擊路旁石柱，車體全毀，經路人通報警消趕到，救出卡在車內的蕭男及坐副駕駛的梁男送往二基，蕭男經急救但傷重不治，梁男顱內出血住院醫治。