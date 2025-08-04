快訊

台中超商凶殺案…啦啦隊女神河智媛老闆遭砍亡 樂天球團回應

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

聽新聞
0:00 / 0:00

影／疑連續不當超車...雨天打滑失控 彰化轎車撞成廢鐵釀一死一傷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣蕭姓男子駕駛轎車，在二林鎮二溪路一段超越同向公車卻失控自撞路旁石柱，蕭男和梁姓乘客受傷都送往二林基督教醫院急救，蕭男頭部受傷，急救1小時仍不治，梁男頭部受傷住院。車禍發生原因有待進一步調查。

據了解，蕭男（30歲）昨下午駕駛轎車沿二溪路一段北往南行駛，要超越同向前方公車時，失控向左前方滑行撞擊路旁石柱，車體全毀，經路人通報警消趕到，救出卡在車內的蕭男及坐副駕駛的梁男送往二基，蕭男經急救但傷重不治，梁男顱內出血住院醫治。

警方初步調查，蕭男全身沒酒氣，將報請地檢署相驗時再依檢察官指示是否抽血驗測酒精濃度，此外調閱路口監視畫面初步研判蕭男連續不當超車，疑因天雨路滑導致失控自撞。蕭男家屬昨晚持相關資料到芳苑警分局作筆錄，對發生死亡車禍相當悲傷。

彰化縣蕭姓男子駕車行經二林鎮二溪路一段，超越同向公車時失控自撞左邊路旁石柱，車體全毀，蕭男送醫不治。圖／民眾提供
彰化縣蕭姓男子駕車行經二林鎮二溪路一段，超越同向公車時失控自撞左邊路旁石柱，車體全毀，蕭男送醫不治。圖／民眾提供

失控 自撞 車禍 彰化 死亡

延伸閱讀

彰化表揚孝行楷模 聽障生張家軒用行動守護母親

彰化雨不斷 芬園三合院後院崩塌、員林民宅地基流失

竊賊偷車牌開贓車拒檢撞壞2警車逃逸 警開1槍射中輪胎逮捕

彰化連日雨！駕駛誤闖水田卡車 坑洞頻傳影響通行

相關新聞

影／疑性騷被報復...豐原超商遭砍 死者「驚人身分」曝光

詹姓男子今天在台中豐原區一家超商內被砍死，嫌犯已投案，自稱女友被死者性騷擾報復，警方查出，死者是韓國啦啦隊女神老闆，曾遠...

無妄之災...休息時間遭落石砸中 中橫工人「爆頭身亡」當場慘死

台8線中橫公路今天發生落石砸到人意外，白姓工人在157.7公里施工處、豁然亭機動管制站交通管制，中午步行到休息區時，突然...

緊鄰住宅…台南火鍋店大面積起火 消防阻擋延燒滅火中幸無人困

台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局於3時19分獲報，3層建物2樓有火煙，派遣永康等分隊共計...

桃園楊梅爆1劫匪持刀搶車 婦人20萬現金被劫 警方查到贓車追捕中

桃園市楊梅區今天上午驚傳持刀搶劫案，1名婦人今早做完生意返家，車上放有20萬元營業現金，未料行經楊梅民富路鐵道前，遭1名...

影／疑連續不當超車...雨天打滑失控 彰化轎車撞成廢鐵釀一死一傷

彰化縣蕭姓男子駕駛轎車，在二林鎮二溪路一段超越同向公車卻失控，自撞路旁石柱，蕭男和梁姓乘客受傷都送往二林基督教醫院急救，...

新北8旬翁自撞電桿...失去生命跡象 醫鬼門關前奇蹟救回

新北市汐止區今天上午發生嚴重車禍。83歲鄭姓老翁騎機車沿吉林街往福德三路方向行駛，行經吉林路與南陽街口時疑因車速過快失控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。