無妄之災...休息時間遭落石砸中 中橫工人「爆頭身亡」當場慘死

台8線中橫公路今天發生落石砸到人意外，白姓工人在157.7公里施工處、豁然亭機動管制站交通管制，中午步行到休息區時，突然有掉落石塊左側邊坡，白男頭部遭砸中傷勢嚴重，現場沒有生命跡象，警消獲報後前往救援。

警方指出，今天上午11時許，68歲白姓工人在台8線157.7公里施工處，實施交通管制，徒步欲至台8線157.9公里休息時，遭左側邊坡掉落石塊砸中，導致白男頭部嚴重受傷，現場已無生命跡象，警方獲報後立即到場處理。

據了解，由於白男當下已頭破血流，明顯死亡，因此沒有送醫；現場有很多落石，不知卡一顆石頭砸到人，只見白男倒臥路邊。現場其他工人通報，白男有戴安全帽，但落石太大安全帽也擋不了。