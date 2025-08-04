聽新聞
0:00 / 0:00
無妄之災...休息時間遭落石砸中 中橫工人「爆頭身亡」當場慘死
台8線中橫公路今天發生落石砸到人意外，白姓工人在157.7公里施工處、豁然亭機動管制站交通管制，中午步行到休息區時，突然有掉落石塊左側邊坡，白男頭部遭砸中傷勢嚴重，現場沒有生命跡象，警消獲報後前往救援。
警方指出，今天上午11時許，68歲白姓工人在台8線157.7公里施工處，實施交通管制，徒步欲至台8線157.9公里休息時，遭左側邊坡掉落石塊砸中，導致白男頭部嚴重受傷，現場已無生命跡象，警方獲報後立即到場處理。
據了解，由於白男當下已頭破血流，明顯死亡，因此沒有送醫；現場有很多落石，不知卡一顆石頭砸到人，只見白男倒臥路邊。現場其他工人通報，白男有戴安全帽，但落石太大安全帽也擋不了。
根據公路局太魯閣工務段轄區8月施工管制措施，台8線141.6公里新白楊施工路段、147.0公里華祿溪施工路段、157.7公里豁然亭施工路段，視施工情況需要才機動管制交通，不分平假日，管制時間為6時30分至8時、10時、12時至13時、15時、16時至18時30分放行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言