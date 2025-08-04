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豐原超商命案疑有2嫌 死者從超商外被砍殺到超商內
豐原區南陽路一家超商今天發生凶殺案，57歲詹姓男子被砍重傷，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，據了解，黃男開車載另一名男子到超商附近，黃男帶刀下車到超商砍人，在店內爭執後，拉扯間從超商外追砍到超商內，黃嫌目前仍在豐原分局警詢中。
據目擊者表示，一名男子在超商排隊結帳時，二名黑衣男子進入，一人和死者打招呼，疑確認身分，另一人從背後包包拿出刀子，砍人後就跳上轎車開車離開。
從附近民宅監視器畫面看到，黃男開車載另一名男子到超商附近，黃男先下車，包包內有一把刀，另一名男子隨後下車，跟進超商；黃男與死者在超商內疑有拉扯，從店內扯到疑店外並砍人，黃男再追砍到店內，隨即開車離開，另一名男子跑步離開，追砍過程不到二分鐘。
豐原警分局表示，今天早上10時27分接獲民眾報案稱，豐原區南陽路便利商店發生客人57歲詹男遭砍傷案件，傷者由救護人員送醫救。
近中午，豐原分局接獲第二分局永興派出所轉報，41歲黃姓男子已到該所投案，豐原分局已前往該所將黃嫌帶返駐地釐清犯案動機中，而傷者由救護人員緊急送醫治療後，仍宣告不治。
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