快訊

韓演藝圈1日傳2死訊！前樂團成員陳屍飯店 享年58歲

豐原超商命案疑有2嫌 死者從店外被追砍到店內

台股下跌55點收23,378點 台積電下挫5元收1,135元

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原超商命案疑有2嫌 死者從超商外被砍殺到超商內

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原區南陽路一家超商今天發生凶殺案，57歲詹姓男子被砍重傷，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，據了解，黃男開車載另一名男子到超商附近，黃男帶刀下車到超商砍人，在店內爭執後，拉扯間從超商外追砍到超商內，黃嫌目前仍在豐原分局警詢中。

據目擊者表示，一名男子在超商排隊結帳時，二名黑衣男子進入，一人和死者打招呼，疑確認身分，另一人從背後包包拿出刀子，砍人後就跳上轎車開車離開。

從附近民宅監視器畫面看到，黃男開車載另一名男子到超商附近，黃男先下車，包包內有一把刀，另一名男子隨後下車，跟進超商；黃男與死者在超商內疑有拉扯，從店內扯到疑店外並砍人，黃男再追砍到店內，隨即開車離開，另一名男子跑步離開，追砍過程不到二分鐘。

豐原警分局表示，今天早上10時27分接獲民眾報案稱，豐原區南陽路便利商店發生客人57歲詹男遭砍傷案件，傷者由救護人員送醫救。

近中午，豐原分局接獲第二分局永興派出所轉報，41歲黃姓男子已到該所投案，豐原分局已前往該所將黃嫌帶返駐地釐清犯案動機中，而傷者由救護人員緊急送醫治療後，仍宣告不治。

豐原區一家超商今天發生命案，男子被砍送醫死亡。記者游振昇／攝影
豐原區一家超商今天發生命案，男子被砍送醫死亡。記者游振昇／攝影

超商 豐原 殺人 監視器

延伸閱讀

台中男豐原超商砍死人 投案稱不滿死者性騷擾女友 警存疑

豐原超商命案 57歲詹姓男子遭砍不治 凶嫌犯案2小時後投案

影／豐原超商命案男子結帳多刀斃命 員警和店員合擋媒體鏡頭

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

相關新聞

豐原超商命案疑有2嫌 死者從超商外被砍殺到超商內

豐原區南陽路一家超商今天發生凶殺案，57歲詹姓男子被砍重傷，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，據了解，黃男開...

台中男豐原超商砍死人 投案稱不滿死者性騷擾女友 警存疑

台中市豐原區一名年約57歲詹姓男子在超商外被人砍傷，送醫不治，涉案的黃姓男子今天上午11時許，持作案凶刀，前往第二警分局...

豐原超商命案 57歲詹姓男子遭砍不治 凶嫌犯案2小時後投案

豐原區南陽路一家超商今天發生凶殺案，57歲詹姓男子被砍重傷，送醫急救不治，嫌犯已到台中市第二警分局永興派出所投案。

緊鄰住宅…台南火鍋店大面積起火 消防阻擋延燒滅火中幸無人困

台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局於3時19分獲報，3層建物2樓有火煙，派遣永康等分隊共計...

桃園楊梅爆1劫匪持刀搶車 婦人20萬現金被劫 警方查到贓車追捕中

桃園市楊梅區今天上午驚傳持刀搶劫案，1名婦人今早做完生意返家，車上放有20萬元營業現金，未料行經楊梅民富路鐵道前，遭1名...

台南離職警直播談自費買人犯三餐、裝備不足撐不下去 市警局回應了

在YouTube有98.7萬人訂閱的網路直播主丁特，昨天在直播中與一名近期離職的前台南基層員警聊警界的問題，指出狀況超離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。