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上月騎假車牌車才遭開罰19萬 北宜猴罰不怕又來再被罰2萬2

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

20歲張男上月騎乘懸掛假車牌的機車至北宜公路跑山，被警方查獲開出10張罰單開罰最高19萬4700元，並被依偽造文書罪送辦。不料張男不知悔改昨天上午又騎改裝機車至北宜公路再度被警方攔下，依道交條例開出8張罰單，最高將面臨2萬2200元罰款。

據了解，張男上月（7月）12日上午騎乘懸掛假車牌的機車，載女性友人至坪林區北宜公路跑山，遇上警方臨檢卻拒檢逃逸，警方立即尾隨追捕，於32.7公里處財貿灣找到張男，發現張男機車懸掛假車牌且是噪音車，立即將他依偽造文書罪嫌逮捕，並對他開出10張罰單，最高將開罰19萬4700元。

不料張男不知悔改，昨天上午又騎改裝機車前往北宜公路跑山，在32.7公里財貿彎咖啡廳旁停車場遭警方攔查，警方發現張男機車「缺少前土除」、「車色變更未依規定申報登記」、「缺少照後鏡」、「前方向燈燻黑」、「排氣管缺少防燙蓋」、「排氣管變更未依規定登記」、「燻黑尾燈」、「引擎屬不可更而變更行駛（變更直噴進氣）」等8項違規，依道路交通管理處罰條例開罰，最高將可處2萬2200元罰款。

警方發現張男機車有多項改裝。記者黃子騰／翻攝
警方發現張男機車有多項改裝。記者黃子騰／翻攝
警方在北宜公路財貿灣攔下張男並開罰。記者黃子騰／翻攝
警方在北宜公路財貿灣攔下張男並開罰。記者黃子騰／翻攝

罰單 開罰 北宜公路

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