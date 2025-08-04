竊賊偷車牌開贓車拒檢撞壞2警車逃逸 警開1槍射中輪胎逮捕

桃園市大溪區埔頂路一輛轎車車牌失竊，警方昨天掌握楊男所為，在埔頂路一段發現楊男駕駛贓車行攔查，楊男逃逸至仁德街、仁德八街口，被警方攔截仍拒不受檢，竟猛力衝撞2輛警車逃逸，員警危急下依法開1槍擊破車輪，楊男棄車逃逸，警方昨天深夜將他逮捕到案，今天依竊盜、妨害公務及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警方指出，大溪埔頂路一名市民上月31日報案指他的轎車車牌失竊，警方受理調閱監視器，發現車牌被一輛白色轎車懸掛使用，警方成立專案小組調閱監視器追蹤，鎖定楊男（47歲）所為。

警方至昨天執勤巡邏發現，楊男駕駛該車牌轎車在大溪埔頂路一段出現，隨即展開攔截圍捕，楊男先假意停車再加速逃逸，警方一路圍捕至大溪仁德街、仁德八街口攔截，楊男拒檢，竟猛力連續衝撞 2輛警用巡邏車，員警危急下依法開槍擊破輪胎，楊仍開車逃逸後棄車逃入巷內。