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竊賊偷車牌開贓車拒檢撞壞2警車逃逸 警開1槍射中輪胎逮捕
桃園市大溪區埔頂路一輛轎車車牌失竊，警方昨天掌握楊男所為，在埔頂路一段發現楊男駕駛贓車行攔查，楊男逃逸至仁德街、仁德八街口，被警方攔截仍拒不受檢，竟猛力衝撞2輛警車逃逸，員警危急下依法開1槍擊破車輪，楊男棄車逃逸，警方昨天深夜將他逮捕到案，今天依竊盜、妨害公務及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
大溪警方指出，大溪埔頂路一名市民上月31日報案指他的轎車車牌失竊，警方受理調閱監視器，發現車牌被一輛白色轎車懸掛使用，警方成立專案小組調閱監視器追蹤，鎖定楊男（47歲）所為。
警方至昨天執勤巡邏發現，楊男駕駛該車牌轎車在大溪埔頂路一段出現，隨即展開攔截圍捕，楊男先假意停車再加速逃逸，警方一路圍捕至大溪仁德街、仁德八街口攔截，楊男拒檢，竟猛力連續衝撞 2輛警用巡邏車，員警危急下依法開槍擊破輪胎，楊仍開車逃逸後棄車逃入巷內。
警方循線圍捕至昨天深夜，在八德區建德路發現楊企圖搭友人車輛逃逸，隨即上前將楊男逮捕到案，並在楊男的轎車內查獲先前竊取的車牌、電纜線等犯罪物品，楊梅坦承犯行。大溪警方表示，警訊後，今天將楊男依竊盜、妨害公務及公共危險罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，警方懷疑楊涉及其他案件，建請檢察官聲請羈押調查。
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