石棉瓦處理危機？苗栗銅鑼遭棄置一堆廢石棉瓦 警方查出屬個案

颱風丹娜絲颱風上個月初侵襲，吹毀南部不少老房子、工廠、倉庫石棉瓦屋頂，廢石棉瓦處理成大問題，苗栗縣銅鑼鄉後龍溪防汛道路7月26日遭棄置一堆夾雜石棉瓦廢棄物，警方追查研判是個案，全案依廢棄物清理法進一步處理中。

石棉及石棉製品不當拆除或破碎，可能會釋出石棉粉塵，吸入恐危害健康，環境部公告列為有害事業廢物，南部因風災，大批廢石棉瓦處理棘手，未料，銅鑼鄉中平村高速公路下方，上月26日發現一堆棄置2公噸廢棄物，夾雜廢石棉瓦及廢木材，引起地方人士緊張。

苗栗警察分局接獲報案，循線鎖定行為人，初步調查研判是個案，在地人便宜行事，拆除老房子的石棉瓦屋頂，連同其他廢棄物，約一車的數量就近傾倒，並非大規模從外地入侵。

縣府環保局指出，廢石棉瓦清運費用高昂，1噸約5萬元，環境部補助加上縣府自籌共1000萬元，補助80噸，61人申請，今年6月30日抽籤，正取41人、候補20人，至於非法棄置石棉瓦，依廢清法可處1年至5年徒刑，併科1500萬元以下罰金，罰責相當重，呼籲民眾不要以身試法。