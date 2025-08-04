台南離職警直播談自費買人犯三餐、裝備不足撐不下去 市警局回應了

在YouTube有98.7萬人訂閱的網路直播主丁特，昨天在直播中與一名近期離職的前台南基層員警聊警界的問題，指出狀況超離譜，抓通緝犯員警竟得自掏腰包幫付餐費，每日執勤12小時已成常態，第一線攔阻詐騙超落後還在「傳真」；台南市警察局今天一一說明澄清。

丁特與該名服務約4、5年的前員警直播影片約25分鐘，離職警提到抓過酒駕犯與通緝犯，但「誰抓的，誰出錢」，人扣在派出所時，吃飯問題全全靠逮捕員警自掏腰包買便當，好好做事反而破財，辛苦抓人要負擔三餐；久而久之，基層員警變得不願主動辦案抓人。

該離職警談裝備稱第一年當警察時，防彈背心、秘錄器、戰術腰帶等全是自費購買，直到「發生殉職案件後」才有改善，開始配發，表示永遠都是有人犧牲後，長官才願意動起來；此外，不少派出所要「拉贊助」才能換巡邏車、買裝備，其他縣市更傳出，地方企業捐款或資助警用器材。

離職警指出，結果導致警察開著企業捐的巡邏車、吹著企業捐的哨子，這樣要怎麼開那個企業老闆的罰單呢？基層警不敢開單、不敢查緝，形成潛在利益結構。他表示，這種制度如果不改，就真的會出事。

談打詐他則提到，直到今天，南部部分警局還在用「傳真」方式處理凍結詐騙帳戶，因民眾報案遭詐，警方需立刻凍結歹徒帳戶，但卻是寫報表、傳真銀行，還要確認墨水有沒有糊，流程極度落後；時間一拖延，詐騙集團已經將匯入款項轉帳出去。

他指出，雙北早就導入線上系統，即時通報銀行凍結，南部多數地區卻仍落後，直到近幾個月，才開始「雙軌併行」；這個問題不是出在技術，而是長官的態度，制度的落差全憑地方長官與市長是否積極。

離職警感嘆，「我不是討厭當警察，我是真的撐不下去了，離職不是因為單位不好，而是整個制度爛到谷底」；他對未來失去信心，警察繳的退休金，是給上一代的人領的，等自己退休時，錢從哪裡來，加上加班費低、無工會、無發聲平台，雖然是公務員沒錯，但連人權都快沒了。

最後他表示，「我只是希望體制變好一點，不是要批評哪個單位」；丁特的直播同步上傳其有40萬粉絲的臉書粉絲專頁，網友熱議「難怪沒人想當警察」、「真的是離譜到外太空了！台灣基層警察，聽完好像真的是第三世界國家」、「警界封閉，長官不接納基層意見，組工會要發聲，會先被解決掉」。

丁特的直播影片在YouTube的觀看次數已超過28萬，台南市警察局今天說明，市府今年度預算編列5900萬元汰換逾使用年限警用車輛，警局並無要求員警勸募捐贈車輛；今年完成汰換各式汽車50輛、機車225輛，市府持續逐年編列預算加速汰換老舊警用車輛，以保障員警執勤安全。

此外，員警各式防彈衣統一均由內政部警政署採購，並配發全國各警察機關員警使用，防彈衣數量可供第一線外勤警力需求及汰換，警局並無要求員警自行購買。

至於手槍槍套，目前計6682組及密錄器3118臺，均可完全滿足外勤同仁使用，並無要求員警自行購買；對於執行警示帳戶作業，警政署原規定線上及傳真雙軌併行，自今年2月24日14時起，改以線上通報作業，市警局均依警政署規定辦理。