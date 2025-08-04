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豐原超商命案疑有2嫌 死者從店外被追砍到店內

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台中男豐原超商砍死人 投案稱不滿死者性騷擾女友 警存疑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市豐原區一名年約57歲詹姓男子在超商外被人砍傷，送醫不治，涉案的黃姓男子今天上午11時許，持作案凶刀，前往第二警分局永興所投案，黃男投案時態度冷靜，僅稱「我砍人了，要自首」，警方留置黃男確認後，聯絡豐原警分局帶回詢問，全案將依殺人罪偵辦。

年約41歲的黃姓男子是北部人，不住在台中，辯稱死者「性騷擾」其女友，才會犯行，不過警方對此部分說法存疑，將後續釐清。

台中市豐原區今天發生超商凶殺案，詹姓男子到超商結帳後被刺傷，送醫急救，但手腳被殺多刀，失血嚴重，部立豐原醫院中午宣布詹男搶救無效死亡，凶殺案原因，警方仍在調查中。

警方表示，詹男早上在超商購物結帳，凶手疑在傍等候當事人不注意時才持刀對詹男揮舞，隨即逃逸，到底是隨機傷人或是鎖定目標，仍在調查中。 但被刺傷男子經送到衛福部豐原醫院急救，醫院在中午發布搶救無效死亡。

豐原區南陽路一家超商今天發生命案，男子結帳時多刀斃命，涉案黃姓男子今到第二警分局永興所投案。記者游振昇／攝影
豐原區南陽路一家超商今天發生命案，男子結帳時多刀斃命，涉案黃姓男子今到第二警分局永興所投案。記者游振昇／攝影

豐原 超商 死亡 殺人 性騷擾

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