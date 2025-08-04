聽新聞
0:00 / 0:00
桃園74歲行人違規過馬路 遭直行車撞飛頭部重創亡
桃園市八德區介壽路一段日前發生死亡車禍，74歲吳姓老翁違規徒步穿越馬路，遭直行一輛小客車閃避不及衝撞，小客車車頭凹陷、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，老翁則頭部重創、全身多處撕裂傷，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救宣告死亡。
桃園市消防局1日深夜11時17分許獲報，八德區介壽路一段913號前發生車禍需救護，派出大湳及八德分隊共2輛救護車到場協助，現場為一名行人遭車禍撞擊，已無呼吸心跳，頭部多處撕裂傷、左側腰部及手臂撕裂傷、雙腳膝蓋擦傷，立即送往聖保祿醫院經搶救仍不治。
對此八德警分局指出，34歲鍾姓男子駕駛自小客車，於1日深夜11時許行經八德區介壽路一段917號往桃園方向，與穿越馬路的行人74歲吳姓男子發生碰撞，吳男經送醫急救宣告不治，鍾男酒測值為零，詳細肇事原因待後續調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言