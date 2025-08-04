桃園74歲行人違規過馬路 遭直行車撞飛頭部重創亡

桃園市八德區介壽路一段日前發生死亡車禍，74歲吳姓老翁違規徒步穿越馬路，遭直行一輛小客車閃避不及衝撞，小客車車頭凹陷、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，老翁則頭部重創、全身多處撕裂傷，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救宣告死亡。

桃園市消防局1日深夜11時17分許獲報，八德區介壽路一段913號前發生車禍需救護，派出大湳及八德分隊共2輛救護車到場協助，現場為一名行人遭車禍撞擊，已無呼吸心跳，頭部多處撕裂傷、左側腰部及手臂撕裂傷、雙腳膝蓋擦傷，立即送往聖保祿醫院經搶救仍不治。