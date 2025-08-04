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桃園74歲行人違規過馬路 遭直行車撞飛頭部重創亡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區介壽路一段日前發生死亡車禍，74歲吳姓老翁違規徒步穿越馬路，遭直行一輛小客車閃避不及衝撞，小客車車頭凹陷、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，老翁則頭部重創、全身多處撕裂傷，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救宣告死亡。

桃園市消防局1日深夜11時17分許獲報，八德區介壽路一段913號前發生車禍需救護，派出大湳及八德分隊共2輛救護車到場協助，現場為一名行人遭車禍撞擊，已無呼吸心跳，頭部多處撕裂傷、左側腰部及手臂撕裂傷、雙腳膝蓋擦傷，立即送往聖保祿醫院經搶救仍不治。

對此八德警分局指出，34歲鍾姓男子駕駛自小客車，於1日深夜11時許行經八德區介壽路一段917號往桃園方向，與穿越馬路的行人74歲吳姓男子發生碰撞，吳男經送醫急救宣告不治，鍾男酒測值為零，詳細肇事原因待後續調查。

桃園74歲吳姓老翁違規徒步穿越馬路，遭直行小客車衝撞，小客車車頭凹陷、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。記者周嘉茹／翻攝
桃園74歲吳姓老翁違規徒步穿越馬路，遭直行小客車衝撞，小客車車頭凹陷、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。記者周嘉茹／翻攝
桃園74歲吳姓老翁違規徒步穿越馬路，遭直行小客車衝撞，現場失去呼吸心跳，送醫不治。記者周嘉茹／翻攝
桃園74歲吳姓老翁違規徒步穿越馬路，遭直行小客車衝撞，現場失去呼吸心跳，送醫不治。記者周嘉茹／翻攝

桃園 車禍 死亡 行人

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