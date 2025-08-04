高雄義大世界接駁公車轉彎不慎撞分隔島 司機左腳骨折、10乘客虛驚

高雄義大世界一輛接駁公車今天上午10時行經義大二路右轉學程路時，不慎失控衝上分隔島，撞上路標，左側車頭凹陷，孔姓司機當場左腳骨折、身體多處擦挫傷，所幸車上乘客義守大學學生及義大世界員工約10人，僅少數人受輕傷無大礙，先自行走到學校和公司。

仁武警分局調查，孔姓男子（59歲）今天上午10時許駕駛義大世界接駁公車行經義大二路，欲右轉學城路一段時，未注意車前狀況，導致公車失控衝上分隔島後，再猛烈撞及交通標誌桿。

當下公車車頭左側嚴重毀損，孔男當場左腳骨折、身體擦挫傷，車上乘客義守大學學生及義大世界員工約10人少數人受輕微擦傷，有人隨即打119求救。

警消趕抵現場，駕駛孔男意識清楚，被消防人員從駕駛座上救出送醫治療，車上受輕傷乘客表示無需送醫，因事故地點離義大世界及義守大學不遠，乘客自行步行離開。