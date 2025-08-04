阿里山失蹤婦人尋獲 已無生命跡象

嘉義縣阿里山鄉里佳村昨天有名婦女失蹤，現場只看到鞋子，昨夜搜尋未果，嘉義縣消防局上午再集結組成救難隊並出動空拍機協助搜尋，在溪流下游尋獲婦人，但已沒有生命跡象，詳細事故原因由警方調查中。

嘉義縣消防局表示，昨天下午4時許獲報於阿里山鄉里佳村附近發生年約53歲女性民眾疑似溺水事故，立即派遣人車前往，與義消及派出所員警會合搜索，於今天上午9時許於距離報案地點附近300公尺處附近尋獲溺者，11時許將婦人救出，但已明顯死亡，後續交由員警處理。

警方表示，昨天下午接獲阿里山鄉里佳村民眾報案，有名高姓婦人於上午6～10時之間徒步外出未歸，自行搜尋未果，報案請求警方協尋。報案前家屬及村民先在村內尋找，在住家旁竹林下發現有疑似人為步行及身體壓過痕跡，該痕跡延伸至竹林邊緣野溪，懷疑高婦可能意外跌落野溪，於是報警處理。

警方聯繫阿里山消防分隊共同前往事故地點搜救，搜救人員3日晚間7時許抵達竹林周遭區域及野溪旁沿岸進行搜救未獲，因天色已晚連日豪雨造成溪水暴漲，搜救人員暫停搜救，今日上午天亮後再度集結前往事發地點，在竹林周遭沿野溪下游2側進行搜救。