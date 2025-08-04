快訊

豐原超商男子被刺送醫不治 41歲黃姓凶嫌犯案2小時後投案

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

首年數乙偏易未來怎準備 數甲跨考「輾壓」再重演？

阿里山失蹤婦人尋獲 已無生命跡象

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義阿里山鄉里佳村昨天有名婦女失蹤，現場只看到鞋子，昨夜搜尋未果，嘉義縣消防局上午再集結組成救難隊並出動空拍機協助搜尋，在溪流下游尋獲婦人，但已沒有生命跡象，詳細事故原因由警方調查中。

嘉義縣消防局表示，昨天下午4時許獲報於阿里山鄉里佳村附近發生年約53歲女性民眾疑似溺水事故，立即派遣人車前往，與義消及派出所員警會合搜索，於今天上午9時許於距離報案地點附近300公尺處附近尋獲溺者，11時許將婦人救出，但已明顯死亡，後續交由員警處理。

警方表示，昨天下午接獲阿里山鄉里佳村民眾報案，有名高姓婦人於上午6～10時之間徒步外出未歸，自行搜尋未果，報案請求警方協尋。報案前家屬及村民先在村內尋找，在住家旁竹林下發現有疑似人為步行及身體壓過痕跡，該痕跡延伸至竹林邊緣野溪，懷疑高婦可能意外跌落野溪，於是報警處理。

警方聯繫阿里山消防分隊共同前往事故地點搜救，搜救人員3日晚間7時許抵達竹林周遭區域及野溪旁沿岸進行搜救未獲，因天色已晚連日豪雨造成溪水暴漲，搜救人員暫停搜救，今日上午天亮後再度集結前往事發地點，在竹林周遭沿野溪下游2側進行搜救。

今天上午9時50分在離事發地點下游約300公尺處的攔砂壩瀑布下方石頭縫中發現失蹤者，研判已無生命跡象，搜救人員下切至湍急的溪水中將該婦人遺體搬運上岸，後續由警方調查事發經過報請檢察官相驗。

嘉義縣消防救難人員協助婦人遺體上岸。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣消防救難人員協助婦人遺體上岸。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣消防救難人員協助婦人遺體上岸。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣消防救難人員協助婦人遺體上岸。記者李宗祐／翻攝

溺水 嘉義 遺體 阿里山 空拍機

延伸閱讀

阿里山1婦人失蹤 消防組救難隊出動空拍機協尋

阿里山傳1人失蹤 嘉義縣消防組救難隊協尋中

影／5高中生竹圍漁港戲水 驚傳2人被大浪捲走！海巡消防搜救中

整輛車幾乎完全壓扁成鐵餅 南橫墜谷一家5口車輛遭巨石夾擊

相關新聞

豐原超商命案 凶嫌犯案2小時後投案

豐原區南陽路一家超商今天發生凶殺案，57歲詹姓男子被砍重傷，送醫急救不治，嫌犯已到台中市第二警分局永興派出所投案。

率眾包圍介入高雄博田醫院經營權 落網首謀出資撂人也是家族成員

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的阮姓堂弟、妹昨凌晨率30多人衝進醫院，主張有產權要接管醫院，引發外界譁...

緊鄰住宅…台南火鍋店大面積起火 消防阻擋延燒滅火中幸無人困

台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局於3時19分獲報，3層建物2樓有火煙，派遣永康等分隊共計...

桃園楊梅爆1劫匪持刀搶車 婦人20萬現金被劫 警方查到贓車追捕中

桃園市楊梅區今天上午驚傳持刀搶劫案，1名婦人今早做完生意返家，車上放有20萬元營業現金，未料行經楊梅民富路鐵道前，遭1名...

桃園74歲行人違規過馬路 遭直行車撞飛頭部重創亡

桃園市八德區介壽路一段日前發生死亡車禍，74歲吳姓老翁違規徒步穿越馬路，遭直行一輛小客車閃避不及衝撞，小客車車頭凹陷、擋...

高雄義大世界接駁公車轉彎不慎撞分隔島 司機左腳骨折、10乘客虛驚

高雄義大世界一輛接駁公車今天上午10時行經義大二路右轉學程路時，不慎失控衝上分隔島，撞上路標，左側車頭凹陷，孔姓司機當場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。