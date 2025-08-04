快訊

豐原超商男子被刺送醫不治 41歲黃姓凶嫌犯案2小時後投案

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

首年數乙偏易未來怎準備 數甲跨考「輾壓」再重演？

趁機搶走銀樓兩條金項鍊變賣還債 債主拿贓款去做牙齒均判刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

58歲林姓男子積欠債務，走進台南銀樓佯稱要購買，趁機搶走2條價值42萬餘元的金項鍊，並分別以25萬、13萬餘元賣出，交付給溫姓男子；警方循線逮人，溫表示其中的10萬餘元已被他拿去做牙齒，交出剩下贓款，台南地院分別將2人依竊盜、搶奪與贓物罪判刑。

判決書指出，前科累累的林姓男子今年4月27日上午10時許，騎著偷來的機車前往台南市新營區長春街一間銀樓，向店家佯稱要看金項鍊，讓店家拿出分別為2.052兩重、1.046兩重的金項鍊2條（市價42萬8千元）；林假裝檢視，卻趁機快速搶走，跑出銀樓騎車逃逸。

林騎車到麻豆區中正路後，與溫姓男子會合，溫在11時許載他前往另一間銀樓，讓林將2.052兩重的金項鍊，以25萬4851元賣出；林交出20萬元給溫以償還債務，兩人先離開一段時間，後來林再前往同一間銀樓，將另一條1.046兩重的金向聯，以13萬227元賣出。

林接著再交付14萬元給溫姓男子償還債務，溫便載林前往友人住家；案經新營警分局接獲報案，警方調閱監視器，逐一逮捕林姓男子，起出現金3萬2500元，之後再逮捕溫姓男子，查扣現金23萬元2千元。警方清查，林從去年12月到犯下銀樓搶案為止，另外還涉及6起竊案。

警方調查，林姓男子去年12月起，陸續在新營、白河區等地，犯下行竊機車、私人公司四方型矮木椅、神農氏坐姿銅雕像、銅馬雕像、小貨車上延長線2條及螺絲2罐、白色安全帽等，一併依搶奪罪移送台南地檢署偵辦，檢方將林與溫姓兩人均提起公訴。

法院審理時，林姓、溫姓男子均承認犯行，認定事證明確，應依法論科；温也說明收受贓款的流向，其中10萬8000元已經被他拿去做牙齒花用完畢。

法院指出，林於去年5月1日執行完畢出監，竟於1年內又多次為竊盜及搶奪等犯行，足見其守法觀念薄弱，對刑罰反應力顯然不佳，若無給予較重刑罰，無法使其心生警惕，認應予加重。

法院審酌，林姓男子有諸多前科，竟仍不思以正途取財，又因貪圖利益，隨意竊取、搶奪他人財物，顯見其漠視他人財物之所有權，法紀觀念薄弱，依竊盜、搶奪等罪分別判處有期徒刑8月、拘役70日以及1年2月，溫姓男子依贓物罪判刑4月。

林姓男子向店家佯稱要看金項鍊，讓店家拿出分別為2.052兩重、1.046兩重的金項鍊2條（市價42萬8千元）。圖／民眾提供
林姓男子向店家佯稱要看金項鍊，讓店家拿出分別為2.052兩重、1.046兩重的金項鍊2條（市價42萬8千元）。圖／民眾提供

銀樓 台南 竊盜

延伸閱讀

缺錢買毒…新北男試戴15錢金項鍊竟強搶 典當16萬元還沒捂熱就被逮

通緝犯搶46萬金飾遭女店員拖下車 桃檢起訴了

影／109萬詐騙贓款放置物櫃 新竹火車站前街友助警圍捕車手

找得回來嗎？大水沖進陝西縣城銀樓「金飾被帶走」 損失超過千萬元人民幣

相關新聞

豐原超商命案 凶嫌犯案2小時後投案

豐原區南陽路一家超商今天發生凶殺案，57歲詹姓男子被砍重傷，送醫急救不治，嫌犯已到台中市第二警分局永興派出所投案。

率眾包圍介入高雄博田醫院經營權 落網首謀出資撂人也是家族成員

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的阮姓堂弟、妹昨凌晨率30多人衝進醫院，主張有產權要接管醫院，引發外界譁...

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

台中市豐原區今天發生超商凶殺案，一名男子到超商結帳後被刺傷，送醫急救，但手腳被殺多刀，失血嚴重，部立豐原醫院中午宣布男子搶救無效死亡，凶殺案原因，警方仍在調查中。

緊鄰住宅…台南火鍋店大面積起火 消防阻擋延燒滅火中幸無人困

台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局於3時19分獲報，3層建物2樓有火煙，派遣永康等分隊共計...

桃園楊梅爆1劫匪持刀搶車 婦人20萬現金被劫 警方查到贓車追捕中

桃園市楊梅區今天上午驚傳持刀搶劫案，1名婦人今早做完生意返家，車上放有20萬元營業現金，未料行經楊梅民富路鐵道前，遭1名...

高雄義大世界接駁公車轉彎不慎撞分隔島 司機左腳骨折、10乘客虛驚

高雄義大世界一輛接駁公車今天上午10時行經義大二路右轉學程路時，不慎失控衝上分隔島，撞上路標，左側車頭凹陷，孔姓司機當場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。