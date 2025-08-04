趁機搶走銀樓兩條金項鍊變賣還債 債主拿贓款去做牙齒均判刑

58歲林姓男子積欠債務，走進台南市銀樓佯稱要購買，趁機搶走2條價值42萬餘元的金項鍊，並分別以25萬、13萬餘元賣出，交付給溫姓男子；警方循線逮人，溫表示其中的10萬餘元已被他拿去做牙齒，交出剩下贓款，台南地院分別將2人依竊盜、搶奪與贓物罪判刑。

判決書指出，前科累累的林姓男子今年4月27日上午10時許，騎著偷來的機車前往台南市新營區長春街一間銀樓，向店家佯稱要看金項鍊，讓店家拿出分別為2.052兩重、1.046兩重的金項鍊2條（市價42萬8千元）；林假裝檢視，卻趁機快速搶走，跑出銀樓騎車逃逸。

林騎車到麻豆區中正路後，與溫姓男子會合，溫在11時許載他前往另一間銀樓，讓林將2.052兩重的金項鍊，以25萬4851元賣出；林交出20萬元給溫以償還債務，兩人先離開一段時間，後來林再前往同一間銀樓，將另一條1.046兩重的金向聯，以13萬227元賣出。

林接著再交付14萬元給溫姓男子償還債務，溫便載林前往友人住家；案經新營警分局接獲報案，警方調閱監視器，逐一逮捕林姓男子，起出現金3萬2500元，之後再逮捕溫姓男子，查扣現金23萬元2千元。警方清查，林從去年12月到犯下銀樓搶案為止，另外還涉及6起竊案。

警方調查，林姓男子去年12月起，陸續在新營、白河區等地，犯下行竊機車、私人公司四方型矮木椅、神農氏坐姿銅雕像、銅馬雕像、小貨車上延長線2條及螺絲2罐、白色安全帽等，一併依搶奪罪移送台南地檢署偵辦，檢方將林與溫姓兩人均提起公訴。

法院審理時，林姓、溫姓男子均承認犯行，認定事證明確，應依法論科；温也說明收受贓款的流向，其中10萬8000元已經被他拿去做牙齒花用完畢。

法院指出，林於去年5月1日執行完畢出監，竟於1年內又多次為竊盜及搶奪等犯行，足見其守法觀念薄弱，對刑罰反應力顯然不佳，若無給予較重刑罰，無法使其心生警惕，認應予加重。