率眾包圍介入高雄博田醫院經營權 落網首謀出資撂人也是家族成員

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的阮姓堂弟、妹昨凌晨率30多人衝進醫院，主張有產權要接管醫院，引發外界譁然；衛生局介入開罰以及阮蘭婷提告並提供醫院監視畫面，警方漏夜逮率眾衝醫院中控室、拉保全的首謀陳姓男子；據悉，陳男是該院前安全室主任、同時也是阮女堂妹的丈夫，出資撂人去現場，被警方依組織犯罪偵辦。

對於警方是否偵辦消極，先讓在場人離去，後因衛生局定調及市長陳其邁震怒才轉變態度擴大偵辦一事，局長林炎田強調，警方並無消極處理，證據到哪就辦到哪裡；刑大大隊長鄢志豪指出，當晚因雙方在一樓協調，事後醫院阮姓負責人提告後，提供醫院監視畫面，才知陳姓男子等人破壞中控室線路，並拉扯保全等犯行，隨即在檢方指揮下逮人。

左營警分局調查，昨凌晨3時許，主張擁有博田醫院產權的醫院負責人阮蘭婷的堂弟阮姓男子（34歲）和陳姓男子（44歲）帶著30多名黑衣保全闖進醫院；據了解，當時一行人白天先將轎車停在醫院地下室停車場，行動前，以車輛故障為由，引出在地下室中控室2名保全，後有人動手拉扯天花板上的電線。

後陳男手上拿一張紙對保全員喊「我們有合法接收權」和保全起口角，另一派人馬則在一樓占據醫院大廳。警方獲報出動快打部隊趕抵，醫院負責人阮蘭婷獲悉後和謝姓院長於清晨近6時趕抵，互為堂姊弟的阮女、阮男在院內對峙，隨後阮男的姊姊（48歲）也到場。

警方到場維持秩序，告誡雙方不得有影響醫療、衝突等行為，並認為因雙方有興訟，應尋求法律途徑解決，先行請阮男離開院區結束衝突，事後阮女到派出所製作筆錄，對闖入院區的堂弟提告強制、毀損電腦及侵入住宅等罪。

後高市衛生局發新聞稿指出，博田醫院屬合法設立醫院，民事爭議應循司法裁決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全；有關醫院人員及設備遭人損毀情節，涉違反醫療法規定，將開罰3至5萬元。

由於現任醫院負責人阮蘭婷提告，並提供警方醫院監視器，警方著手偵辦，認為陳男為率眾包圍醫院的首謀分子，昨深夜在陳男位於左營的住處將他逮捕，並漏夜陸續逮捕涉案16人。

據了解，陳男先前為醫院的安全室主任，是阮蘭婷堂妹的丈夫，先前堂妹在醫院當會計主任，因被醫院認為做假帳，和丈夫陳男於今年3月底同時離開醫院；陳男昨行動前，以保全公司名義製作員工名牌，以近2000元價碼號召臨時工當保全包圍醫院，警方事後查出保全公司並未登記，全是偽造。