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影／男子開車看人釣魚卻連人帶車墜南寮漁港 監視畫面曝光

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市56歲王姓男子昨晚深夜獨自開車前往南寮漁港看人釣魚，離開倒車時卻整輛車倒栽蔥墜港，消防局獲報搜救，並派員下潛尋人，搜尋近兩小時才找著王，但救起時已明顯死亡，據悉，王曾因出車禍導致右腳不便，警方懷疑當下恐無法逃生，才釀悲劇，案情仍待調查釐清。

監視器畫面顯示，昨晚9點多王男正準備倒車從南寮漁港離開，整輛廂型車卻忽然倒退，直接超過警戒區倒栽蔥墜入港，附近民眾聽到巨大聲響發現出事，連忙報案。

新竹市消防局指出，晚間9點23分接獲民眾報案，指新竹市北區南寮漁港魚市場後方有汽車墜海，立刻派遣消防車輛6車，警消16人、海巡、拖吊車到場。消防員於晚間10點左右背氧氣瓶下水搜救，晚間11點18分尋獲車輛，11點41分發現王男，但已明顯死亡。

據悉，王男是新竹人，昨晚向家人稱要到南寮漁港看人釣魚，晚間約9點進港，大約停留40分鐘要離場時就發生意外，而王男出過車禍導致右腳不便，被消防員尋獲時人還卡在駕駛座與擋風玻璃間，懷疑是當下無法逃生，釀成悲劇。

新竹市56歲王姓男子昨晚深夜獨自開車前往南寮漁港看人釣魚，離開倒車時卻整輛車倒栽蔥墜港，消防局獲報搜救，並派員下潛尋人，搜尋近兩小時才找著王，但救起時已明顯死亡。圖／新竹市消防局提供
新竹市56歲王姓男子昨晚深夜獨自開車前往南寮漁港看人釣魚，離開倒車時卻整輛車倒栽蔥墜港，消防局獲報搜救，並派員下潛尋人，搜尋近兩小時才找著王，但救起時已明顯死亡。圖／新竹市消防局提供

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