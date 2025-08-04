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台中松鶴部落附近河床昨天浮屍 查出是失蹤10天男子

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區松鶴部落運動公園附近河床沙洲昨天下午被發現浮屍，消防隊員到場打撈上岸，遺體交由警方處理，警方今天查出死者身分，是失蹤10天的洪姓男子。

台中市消防局昨天下午2時27分獲報，和平區松鶴部落運動公園附近河床沙洲有浮屍，派遣轄區谷關分隊，出動各式消防車3輛、消防人員4名，現場由小隊長陳彥良擔任指揮官。

警方調查發現，此遺體已在溪床多時，打撈後檢視衣著尚完整，無明顯外傷且無身分證件，因身體泡水腫脹。

警方後來在他身上找到一張悠遊卡查出身分，查出是住后里區的46歲洪姓男子，上月25日離家後失聯，家屬急報案協尋，警方正追查他死因。

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台中市和平區松鶴部落運動公園附近河床沙洲今天下午被發現浮屍，消防隊員到場打撈上岸，警方今天查出死者身分。圖／台中市消防局提供
台中市和平區松鶴部落運動公園附近河床沙洲今天下午被發現浮屍，消防隊員到場打撈上岸，警方今天查出死者身分。圖／台中市消防局提供

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