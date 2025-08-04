聽新聞
0:00 / 0:00
台中松鶴部落附近河床昨天浮屍 查出是失蹤10天男子
台中市和平區松鶴部落運動公園附近河床沙洲昨天下午被發現浮屍，消防隊員到場打撈上岸，遺體交由警方處理，警方今天查出死者身分，是失蹤10天的洪姓男子。
台中市消防局昨天下午2時27分獲報，和平區松鶴部落運動公園附近河床沙洲有浮屍，派遣轄區谷關分隊，出動各式消防車3輛、消防人員4名，現場由小隊長陳彥良擔任指揮官。
警方調查發現，此遺體已在溪床多時，打撈後檢視衣著尚完整，無明顯外傷且無身分證件，因身體泡水腫脹。
警方後來在他身上找到一張悠遊卡查出身分，查出是住后里區的46歲洪姓男子，上月25日離家後失聯，家屬急報案協尋，警方正追查他死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言