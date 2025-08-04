女藝人侯沁潔拒檢逃還意圖撞警 著短裙躺地耍賴遭移送狼狽畫面曝

43歲本土劇女星侯沁潔昨天深夜駕駛BMW轎車行經新莊區幸福路時，因綠燈亮起仍未行駛還打雙黃燈違停在路上，警員攔查時侯女拒檢還欲衝撞隨後加速逃離。警方啟動圍捕將她依妨害公務罪嫌逮捕送辦，並舉發開車使用行動電話及拒檢逃逸2項違規。

據了解，出演多部本土劇的43歲女藝人侯沁潔，今年5月時曾控訴遭林口分局20多名警員「集體圍毆」，但旋被警方澄清打臉侯女在警局內持手機拍攝辦公區域，經多次告誡仍持續錄影因而將她逮捕，不料侯女卻情緒失控激動反抗，被警員壓制上銬依妨害公務罪嫌送辦。

不料才事隔2個多月，侯女昨天深夜10時許駕駛白色BMW轎車，行經新北市新莊區幸福路與中和街口時，見號誌燈由紅轉綠，但侯沁潔卻未前進還打雙黃燈違停在路上。此時巡邏警員發現上前攔查，不料侯沁潔不但拒不出示證件、未拉下車窗及下車受檢，還意圖開車衝撞警員。警員見狀持警棍敲擊車窗欲制止，侯沁潔立即加速逃逸。