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男子昏倒無心跳 竹市消防員即刻救援幸運男康復出院

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市消防局日前接獲緊急救護通報，北區延平路一段附近一名50歲男性在晚餐用餐時突然昏倒，疑心肺功能停止，現場民眾第一時間趕緊實施心肺復甦術，隨後撥打119求助。消防局立即派遣香山分隊隊員劉得生、陳耀彬，以及中山分隊隊員吳忠錡、呂明峯駕駛救護車迅速趕往現場，對患者進行緊急救護後迅速送醫，成功挽回一條生命。後續經院方妥善治療與照護，患者已於近期康復出院。

消防局說明，救護人員到達前，現場已有民眾為患者實施心肺復甦術，爭取了關鍵救援時間。中山及香山分隊救護車接續抵達後，立即接手評估生命徵象。

經初步檢查，患者呈現無意識、無呼吸、無心跳狀態，情況十分危急。現場救護人員立即進行任務分工，著手施行高品質CPR，以維持血液循環；BVM（正壓輔助呼吸），將空氣送入肺部，維持基本的氧氣供應；使用AED進行2次電擊並持續監測。經一連串專業且迅速的處置後，患者恢復自發性循環，在救護車上持續供氧、監測生命徵象，並進行心電圖檢查，全力穩定病況。

代理市長邱臣遠肯定當日參與救護的消防人員，以專業且迅速的方式成功挽救市民生命，並由消防局長李世恭代為頒發感謝狀給出勤的救護人員。

代理市長邱臣遠肯定當日參與救護的消防人員，以專業且迅速的方式成功挽救市民生命，並由消防局長李世恭代為頒發感謝狀給出勤的救護人員。圖／市府提供
代理市長邱臣遠肯定當日參與救護的消防人員，以專業且迅速的方式成功挽救市民生命，並由消防局長李世恭代為頒發感謝狀給出勤的救護人員。圖／市府提供

CPR AED 患者 救護車 消防人員

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