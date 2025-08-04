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越南移工酒駕藏毒拒檢逃還撞警車 狼狽落網吃61張罰單罰金破35萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

25歲阮姓越南移工昨晚酒後騎車行經汐止區被盤查，不料阮男竟加速闖紅燈逃逸。警員騎機車追捕時為閃避衝撞警車的阮男，不慎撞上警車所幸僅輕傷。阮男酒測值0.15還搜出安毒，詢後依公危及毒品罪嫌送辦，警方並開出61張罰單，罰款達35萬4000元。

汐止分局社后派出所警員昨晚9時許巡邏行經同興路及福德一路口時，發現騎機車的25歲阮姓越南籍移工身上散發濃濃酒味，警員於等候紅燈時示意阮男靠邊受檢，不料阮男聽聞後竟催油門加速闖紅燈逃逸。

警員見狀立即尾隨追捕並通報攔截圍捕，阮男沿途不僅逆向行駛，還闖紅燈違規行駛數百公尺。警方最後在樟樹二路106巷口由支援警力駕駛巡邏車進行對向攔截，阮男機車衝撞巡邏警車左前側後倒地，此時後方騎機車追捕的警員為閃避倒地的阮男，不慎撞上該巡邏車右前車頭，所幸僅四肢輕微擦挫傷，送醫治療後已無大礙。

警方立即將阮男壓制逮捕，並在他身上查獲安非他命吸食器一組，經酒測發現阮男酒測值達0.15。並針對阮男酒駕、拒檢逃逸、闖紅燈、逆向行駛等違規行為開出61張罰單，罰款金額高達35萬4,000元，阮男騎乘的機車亦也被警方移置保管，詢後依公共危險及毒品罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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阮男竟加速闖紅燈逃逸，警方展開追捕。記者黃子騰／翻攝
阮男竟加速闖紅燈逃逸，警方展開追捕。記者黃子騰／翻攝
警方將阮男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將阮男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警員發現阮男身上散發酒味上前盤查，阮男竟加速闖紅燈逃逸。記者黃子騰／翻攝
警員發現阮男身上散發酒味上前盤查，阮男竟加速闖紅燈逃逸。記者黃子騰／翻攝

警車 酒測 毒品 罰單 移工 闖紅燈

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