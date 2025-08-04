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影／女子在鎮瀾宮內情緒失控亂丟保特瓶 廟方不追究

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子前天到知名的台中大甲鎮瀾宮內，突然情緒失控亂丟寶特瓶二次，廟方人員制止並報警，員警到場時女子已離開，廟方表明不追究對方行為。

台中市大甲警分局今天說明，民眾在「黑色豪門企業」網路社群貼文，指稱疑似精神異常民眾在大甲鎮瀾宮內持寶特瓶裝水胡亂丟擲、造成紛爭案。

此案發生8月2日早上9時許，事發後鎮瀾宮工作人員打電話通知大甲分局大甲所員警到場協助請離滋事民眾，員警趕抵現場後，廟方工作人員告知，女子在警方到場前已自行離去，未有人員受傷及無財物損失，廟方不願警方深入追究該民滋擾行為。

大甲分局員警協助鎮瀾宮周邊巡查，確認該民未於周邊逗留後，恢復勤務執行。

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一名女子到台中大甲鎮瀾宮內亂丟保特瓶，警方今天說明，廟方表明不追究其行為。圖／取自網路黑色豪門企業
一名女子到台中大甲鎮瀾宮內亂丟保特瓶，警方今天說明，廟方表明不追究其行為。圖／取自網路黑色豪門企業

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