高雄男雨天駕車自撞分隔島畫面曝 車頭撞爛、頭受傷送醫被測出酒駕

莊姓男子今天清晨4時27分駕車行經高市中正一路與輔仁路口，突然自撞分隔島，因撞擊力猛烈，導致車頭整個被撞爛、凹陷，因安全氣囊爆開，莊男頭部受傷，幸意識清楚被送醫治療，後警方測出他酒測值高達每公升0.76毫克。

苓雅警分局指出，莊姓男子（27歲）今天清晨4時27分駕駛現代轎車沿中正一路由西向東行駛，在輔仁路口時，直撞路中央分隔島，因撞擊力道大，導致轎車車頭嚴重毀損，車中安全氣囊爆開，莊男頭部受傷。

消防局獲報到場將莊男救出，幸意識清楚被送醫治療；警方隨後到醫院製作筆錄，並對莊進行酒精吹測，結果酒測值高達0.76毫克。

莊稱在酒吧飲酒後駕車返家，因酒測值超標，警方在他包紮治療後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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