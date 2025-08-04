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影／慣竊大雨穿黃色雨衣民宅行竊 警車沿線搜尋看到他穿黃雨衣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男慣竊前天在大雨中穿黃色雨衣在台中后里區民宅行竊偷到850元，行動不便的屋主發現和小偷扭打仍被逃脫，員警開警車擴大搜尋，正好看到他穿黃雨衣走在街道成明顯特徵，當場依準強盜現行犯將其逮捕。

大甲警分局表示，8月2日中午，大甲分局義里派出所接獲民眾報案稱，有聽到附近鄰居屋內有爭執聲，可能有糾紛，員警到場發現並非糾紛，而是侵入民宅竊盜案件，一名男子趁屋主午休之際，潛入屋內翻找財物，遭屋主發現後當場喝止，男子失風欲逃跑，屋主顧不得自身行動不便，奮力追捕犯嫌，過程中犯嫌為護持贓物，與屋主拉扯扭打，最終趁屋主體力不支逃逸。

被害人向警方描述犯嫌特徵皮膚黝黑、瘦長身形，身著黃色雨衣，員警立即根據特徵展開周邊擴大搜尋，在案發地不遠處巷口發現一名可疑男子；特徵與被害人描述完全相符，經查證確認為慣竊62歲劉姓男子，有多項竊盜及毒品等前科，帶回案發地由被害人當場指認無誤，在劉嫌身上起獲贓款850元，劉嫌百口莫辯，警方以準強盜現行犯將其逮捕。

警方表示，劉嫌在案發地點見住戶一樓大門未上鎖，光天化日之下，大膽入屋行竊，並毆傷屋主後逃逸。劉嫌為掩飾自己不法行徑，認為氣候不佳，穿著雨衣可掩蓋自身面容，影響警方後續追查。結果反而是最明顯的特徵，有助於警方迅速查獲犯嫌。

大甲分局分局長蔡期望表示，此案能順利查獲犯嫌，除了警力迅速到場、屋主明確描述特徵外，最關鍵點就是報案的鄰居在聽到爭執聲後，能立即通報警方前來關心、查處，他呼籲民眾外出或休息時應養成隨手關門上鎖習慣，平常多關心周圍鄰居，提高警覺，如果有任何狀況，可隨時聯繫警方，警民連線共同維護社區治安。

一名慣竊在大雨中穿黃色雨衣到台中民宅行竊，警車沿線搜尋看到他穿黃雨衣成明顯目標。記者游振昇／翻攝
一名慣竊在大雨中穿黃色雨衣到台中民宅行竊，警車沿線搜尋看到他穿黃雨衣成明顯目標。記者游振昇／翻攝

特徵 鄰居 竊盜

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