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又惹事！藝人侯沁潔拒檢逃 遭警壓制還躺地反抗離譜畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

女藝人侯沁潔再度觸法！侯沁潔昨天深夜駕駛白色BMW轎車行經新北市新莊區幸福路時，因綠燈亮起仍未行駛被巡邏警員攔查。不料侯沁潔不但拒出示證件還加速逃離。警方尾隨將她依妨害公務罪嫌逮捕，並告發開車使用行動電話及拒檢逃逸2項違規。

有網友在臉書社團爆料公社公開版PO出一段影片，昨天（3日）深夜10時許侯沁潔駕駛白色BMW轎車，行經新莊區幸福路與中和街口時，因綠燈亮起還不行使，巡邏警員經過上前盤查，不料侯沁潔不但不出示證件，且拒不搖下車窗及下車受檢，警員立即敲擊車窗欲逮人，但侯沁潔竟猛踩油門逃逸。

警員立即呼叫線上警力攔截圍捕，不久後在巷弄內將該車攔停並將侯沁潔拉下車，但穿著短褲的侯沁潔卻躺在地上激烈抵抗，多名警員合力終於將她壓制並依妨害公務逮捕帶回警局偵訊，並對侯沁潔行駛道路手持使用行動電話、拒檢逃逸等2項違規開單告發。初步了解侯女並無酒駕，確切犯案原因仍待釐清。

據了解，侯沁潔5月時還控訴遭林口分局20多名警員「集體圍毆」，警方澄清打臉侯女在警局內持手機拍攝辦公區域，經多次告誡仍持續錄影，才被告知將以妨害公務罪嫌逮捕，但侯女卻情緒失控激動反抗，被警員壓制上銬依妨害公務罪嫌送辦，檢察官訊後無保請回。不料事隔2個多月侯女再度因妨害公務觸法，爭議事件再添一樁。

侯沁潔不願降下車窗及下車受檢還意圖逃逸，警員立即敲擊車窗。圖／擷取自臉書社團爆料公社公開版
侯沁潔不願降下車窗及下車受檢還意圖逃逸，警員立即敲擊車窗。圖／擷取自臉書社團爆料公社公開版
女藝人侯沁潔激烈抗拒被警壓制逮捕。圖／擷取自臉書社團爆料公社公開版
女藝人侯沁潔激烈抗拒被警壓制逮捕。圖／擷取自臉書社團爆料公社公開版
藝人侯沁潔５月時於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」。圖／截自侯沁潔臉書
藝人侯沁潔５月時於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」。圖／截自侯沁潔臉書

妨害公務 爆料公社

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