桃園竹圍2高中生戲水遭浪捲走 救援30小時深夜再尋獲遺體
桃園市竹圍漁港2日傳出5名男女高中生前往海邊戲水，4男下水後突遭大浪捲走，其中2男遭移工救起，鄭姓、林姓高中生失去蹤影；海巡署第三巡防區指揮部會同桃園市消防局持續搜救，3日晚間7時3分打撈到林姓高中生，晚間11時26分打撈到鄭姓高中生，雙雙溺斃。
桃園市消防局2日下午5時25分獲報，竹圍海水浴場2名高中生遭浪捲走，經查現場為鄭姓、林姓、林姓、潘姓4名少年與戴姓少女共5名16歲同學一起到海邊玩，4名少年戲水時，其中鄭姓、林姓2人遭風浪帶走，潘姓、林姓2人則被海流帶到礁石區輕微受傷，受傷的潘、林幸經2名外籍移工救上岸。
海巡署第三巡防區獲報後指揮第三巡防區指揮部，立即派遣艦隊分署第二、第十二海巡隊巡防艇、北部分署第八岸巡隊等單位救援，並協調空偵機起飛增援，動員沙灘車、熱顯像車、海巡艇等投入搜救行動。
2名高中失蹤逾1天後，3日晚間7時3分人員於竹圍漁港南堤附近打撈到林姓高中生，鄭姓高中生則於同日晚間11時26分尋獲，雙雙溺斃，救援行動持續30小時結束，後續已交由警方聯繫家屬到案指認並進行後續事宜。
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