改管猴成群夜遊！桃警出動快打包夾涵洞全逮 他慘罰1萬

為遏止非法改裝噪音車，桃園警方持續加強執行靜桃專案，桃園區今凌晨一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，警方出動交通快打警網包抄攔截，摩托車一窩蜂往涵洞衝，還有人想落跑卻撞壁自摔，結果整群人於富國路地下道遭包夾攔下，全數當場告發。

桃園分局統計，今年舉發危險駕駛件數274件，靜桃專案實施後，截至今年7月底，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6600件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有將近700件，環保局統計相關陳情案件下降約

逾3成。

桃園分局埔子派出所員警今凌晨2時許，在桃園區富國路段發現一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，隨即進行攔查，並通報調度交通快打警網包抄攔截，於富國路地下道順利將車子攔下。

經盤查過濾後警方分別依無照駕駛、違規停車、遮蔽車牌、排氣管變更未向監理單位申請登記等當場告發，機車排氣管有改裝的也將照相通報環保局通知檢驗噪音；其中一名莊姓男子因為無照駕駛加上遮蔽車牌被開單，當場噴飛一萬多元，直呼倒楣。