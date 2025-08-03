改管猴成群夜遊！桃警出動快打包夾涵洞全逮 他慘罰1萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為遏止非法改裝噪音車，桃園警方持續加強執行靜桃專案，桃園區今凌晨一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，警方出動交通快打警網包抄攔截，摩托車一窩蜂往涵洞衝，還有人想落跑卻撞壁自摔，結果整群人於富國路地下道遭包夾攔下，全數當場告發。

桃園分局統計，今年舉發危險駕駛件數274件，靜桃專案實施後，截至今年7月底，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6600件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有將近700件，環保局統計相關陳情案件下降約

逾3成。

桃園分局埔子派出所員警今凌晨2時許，在桃園區富國路段發現一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，隨即進行攔查，並通報調度交通快打警網包抄攔截，於富國路地下道順利將車子攔下。

經盤查過濾後警方分別依無照駕駛、違規停車、遮蔽車牌、排氣管變更未向監理單位申請登記等當場告發，機車排氣管有改裝的也將照相通報環保局通知檢驗噪音；其中一名莊姓男子因為無照駕駛加上遮蔽車牌被開單，當場噴飛一萬多元，直呼倒楣。

桃園分局分局長王智民表示，為加強防制非法改裝排氣管噪音車、危險駕車等情事，已和鄰近分局規劃區域聯防，將持續滾動式規劃區域聯防路檢地點，如遇突發狀況將發揮交通快速打擊機制，共同預防及遏止噪音車擾寧及危險駕車情事發生，也會不定時以口袋封鎖方式進行包夾攔截、圍捕，強力取締相關違規，維護良好交通秩序。

桃園今凌晨一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，警方出動交通快打警網包抄攔截，於富國路地下道攔下整群人，全數當場告發。記者周嘉茹／翻攝
桃園今凌晨一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，警方出動交通快打警網包抄攔截，於富國路地下道攔下整群人，全數當場告發。記者周嘉茹／翻攝
桃園今凌晨一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，警方出動交通快打警網包抄攔截，於富國路地下道攔下整群人，全數當場告發。記者周嘉茹／翻攝
桃園今凌晨一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，警方出動交通快打警網包抄攔截，於富國路地下道攔下整群人，全數當場告發。記者周嘉茹／翻攝
桃園今凌晨一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，警方出動交通快打警網包抄攔截，於富國路地下道攔下整群人，全數當場告發。記者周嘉茹／翻攝
桃園今凌晨一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，警方出動交通快打警網包抄攔截，於富國路地下道攔下整群人，全數當場告發。記者周嘉茹／翻攝

噪音 桃園 環保局

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