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男率20人直衝高雄博田醫院 高市府：拒絕醫療暴力、嚴懲嚴辦

中央社／ 高雄3日電

阮姓男子今天凌晨率約20人到高雄博田醫院，主張擁有產權、要接管經營權，並與院方保全發生口角；高市衛生局晚間聲明表示，將依法移送司法嚴懲嚴辦，拒絕醫療暴力

高市衛生局今天晚間發聲明表示，「依法嚴懲嚴辦！拒絕醫療暴力」，以病人安全為依歸，確實保障醫療品質，醫療暴力絕對零容忍。

依據醫療法第24條規定，醫療機構應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。

衛生局指出，為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法的方法，妨礙醫療業務執行；違反規定者，警察機關應排除或制止；如涉刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

衛生局表示，有關醫院人員及相關設備遭損毀，經警察機關釐清現場監視器畫面及調查相關事證，相關行為人違反醫療法第24條規定，衛生局定依同法第106條處分，有涉及刑事責任者移送司法機關偵辦。

高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。聯合報記者／石秀華 翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。聯合報記者／石秀華 翻攝

司法 警察 恐嚇 衛生局 醫療暴力

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